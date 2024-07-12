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港股ADR升72點 夜期高水146點 西銳飛機上市

美股普遍向下，港股ADR升72點或0.4%，報17904點，即月恒指夜期升121點，報17978點，夜期高水146點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.76%，折合報386.48元；阿里巴巴（9988）升3.3%，折合報76.63元；美團（3690）升1.07%，折合報117.23元；匯控（0005）升0.37%，折合報67.7元；建行（0939）升1.94%，折合報5.53元。

道期現升0.139%；標期現升0.06%；納期現升0.01%。日本東證指數現跌0.88%；韓國KOSPI指數現跌1.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.7%。

VIX指數隔晚升0.54%或0.07點，報12.92點。

紐油現升0.62%或0.51美元，報83.14美元；布油現升0.45%或0.39美元，報85.79美元；金價現跌0.13%或3.16美元，報2412.32美元；LME 銅期貨隔晚跌1.19%或118.5美元，報9786.5美元。比特幣現跌0.01%或5.79美元，報57547.91美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2101厘。

今日焦點股份可留意：

西銳飛機（2507）上市，定價27.5元。

金融壹賬通（6638）：本月起逐步終止經營雲服務。

南航（1055）發盈警，料上半年最多蝕15.8億人幣。

國航（0753）料上半年虧損收窄至最多30億人幣。

毛記葵涌（1716）291萬增持廣告及推廣服務業務。

迅銷（6288） 首三財季純利升31%至3,128億日圓。

長建（1038）：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市。長建在英第二上市料助將來融資及獲取國際投資者資本。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）

 

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