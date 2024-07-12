恒指今早高開187點或1.06%，報18020點，大市成交金額29億元；國指今早高開71點或1.12%，報6443點。恒生科技指數開市報3746點，升1.35%。上升股份比例為9.43%，下跌為2.96%，無升跌為87.59%。