恒指今早高開187點或1.06%，報18020點，大市成交金額29億元；國指今早高開71點或1.12%，報6443點。恒生科技指數開市報3746點，升1.35%。上升股份比例為9.43%，下跌為2.96%，無升跌為87.59%。
藍籌63隻升，10隻下跌，9隻無升跌。京東（9618）升4.87%，報112元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.62%，報24.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是京東（9618）開市報112元，升4.87%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報36.55元，跌1.62%。
恒指升穿20天線(17908.02點)，100天線(17498.87點)升穿250天線(17491.74點)。科指上試250天線(3757.33點)。
361度（1361）：第二季主品牌零售額按年升10%。開市報3.98元，升1.27%。
西銳飛機（2507）上市，定價27.5元。開市報27.5元，無升跌。
金融壹賬通（6638）：本月起逐步終止經營雲服務。無成交，報0.55元。
南航（1055）發盈警，料上半年最多蝕15.8億人幣。開市報2.98元，跌2.93%。
國航（0753）料上半年虧損收窄至最多30億人幣。開市報3.67元，跌0.81%。
毛記葵涌（1716）291萬增持廣告及推廣服務業務。無成交，報0.39元。
迅銷（6288） 首三財季純利升31%至3,128億日圓。開市報21.75元，升1.16%。
長建（1038）：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市。長建在英第二上市料助將來融資及獲取國際投資者資本。開市報47.7元，升3.02%。
蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。開市報1.61元，無升跌。
破頂股包括，招金礦業（1818）創52周高，見15.84元，開市報15.84元，升3.53%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.165元，開市報0.165元，升3.13%；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元。
異動股
上升異動股，包括，TL NATURAL GAS（8536）開市報0.78元，升14.71%；倩碧控股（8367）開市報0.137元，升13.22%；生活概念（8056）開市報0.018元，升12.5%；彩生活（1778）開市報0.224元，升12%；歐科雲鏈（1499）開市報0.16元，升11.11%；創業集團控股（2221）開市報0.113元，升10.78%；雋思集團（1412）開市報1.07元，升10.31%；快狗打車（2246）開市報0.42元，升6.33%；中國白銀集團（0815）開市報0.345元，升6.15%；速騰聚創（2498）開市報17.58元，升6.03%。
下跌異動股，包括，基地錦標集團（8460）開市報0.123元，跌14.58%；九龍建業（0034）開市報4.39元，跌12.38%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報11.26元，跌6.01%；鴻騰（6088）開市報3.53元，跌5.11%；DEYUN HOLDING（1440）開市報3元，跌4.76%；新東方（9901）開市報59.5元，跌3.95%；權威金融（0397）開市報0.127元，跌3.79%；源宇宙教育（1082）開市報1.57元，跌3.68%；華昱高速（1823）開市報0.84元，跌3.45%。
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