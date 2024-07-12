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日圓大幅上落 據報日本曾入市干預日圓

日圓劇烈震盪，有報道指日本入市干預支撐日圓。

隔晚美國公布弱過預期的通脹數據後，每美元兌日圓一度跌4日圓，觸及157.44，交易量的激增不禁令人想起日本當局過去的干預行動。今早，日圓走勢繼續波動，彭博社引述直接了解情况的市場人士稱，日本央行對日圓進行了所謂的匯率檢查。匯率檢查是可能干預的先兆。

日本最高外匯事務官員神田真人周四晚間表示，他無法說是否進行了干預。他在周五早些時候發表評論說，考慮到美國和日本之間的息差，這些走勢背後可能有投機行為。

報道引述野村國際駐倫敦外匯期權交易全球主管Ruchir Sharma表示，「目前我們看到市場上有雙向活動，但沒有明確的方向偏向」，Sharma補充說，最近幾個交易日市場出現了明顯的緊張情緒。

 

另外，據日本朝日電視台報道，官方已干預了外匯市場。每日新聞也引述一位未具名日本政府官員的話報道了干預消息。

美國財政部發言人Megan Apper不予置評。

報道引述匿名市場人士稱，央行來電並要求提供日圓兌歐元的指示性匯率。

日圓周四的漲勢與今年此前干預情形有著相似之處，日本財務省曾通過兩次干預行動買入9.8萬億日圓以遏制日圓頹勢，干預行動發生在4月29日和5月1日。日圓周四漲勢為5月1日以來單日最大漲幅。

每百日圓兌港元今早曾貶值最多0.37%，亦曾升值最多0.69%，波幅為4.8968至4.9486元。

每美元兌日圓今早曾貶值最多0.68%，曾升值最多0.38%，波幅為157.76日圓至159.45日圓。

 

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