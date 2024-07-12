報道又引述運輸及物流局局長林世雄稱，香港不會只依賴國泰航空，並已游說其他航空公司增加飛往香港的航線。報道引述林世雄稱，國泰恢復運力的速度太慢。

林世雄稱，「我們非常渴望提升香港作為國際航空樞紐的地位，因為這關係到香港的聲譽及其在國際舞台上的地位」，「現在我們不會僅僅依賴國泰航空。香港國際機場的目標是在今年年底前全面恢復疫情前的運力，我們希望其他城市航空公司以及來自內地和海外的航空公司能夠看到這一點」。他們是否可以恢復或增加一些服務。「所有這些都可以幫助我們實現更快的康復」。

林世雄稱，埃及航空是今年重啟香港至開羅航線的航空公司之一。

林世雄稱，「我希望航空公司能夠早點實現目標，愈早愈好，因為這將有利於香港提升其國際航空樞紐的地位」，「我希望國泰能比承諾的更好，因為我們非常關注（其表現）……我們希望它能夠在人力和服務方面盡最大努力，我們一直在努力推動他們」。

林世雄補充說，他對航空公司去年冬天大幅取消航班感到「失望」。

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