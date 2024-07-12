在商界日益注視「環境、社會責任及管治（ESG）」議題下，冠君產業信託「ESG周」將於7月17日至19日舉行，匯聚商界及ESG界別等不同持份者，舉行氣候專題座談甚至多元共融座談等不同活動，冀藉此促進商界領袖、租戶和社會組織在ESG論壇上交流與聯繫，分享最佳實踐經驗。同時亦通過共享資源，支援社區，並且促進社會和諧及向上流發展，最約亦期望實現商社共贏。
冠君產業信託（2778）是次舉辦論壇，將雲集200名租戶、ESG持份者參加。當中會找來從事資源再生的歐綠保、護膚品牌歐舒丹、環保社企V Cycle及花園道3號租戶花旗集團等代表出席交流和分享。在多元共融座談環節，亦找來獲香港電影金像獎最佳新演員電影《淪落人》的姬素孔尚治等作為特別嘉賓，討論多元共融的企業與社會文化。
在今次橫跨三日的論壇，亦舉行社會效益挑戰賽（Social Impact Pitch)將邀請10間不同界別社企參與，當中參與者包括鑽的（Diamond Cab）、遊沐（Nature Bathing）等，讓各參與社企有6分鐘向在場出席者，循解決社會不同需要着手，簡介各自的營運理念。勝出者將獲邀與商界企業領袖對談，學習營商之道。同時他們亦在技術應用層面，找來電訊盈科（0008）介紹，如何運用物聯網技術，推動健康的新科技應用。
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