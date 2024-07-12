在商界日益注視「環境、社會責任及管治（ESG）」議題下，冠君產業信託「ESG周」將於7月17日至19日舉行，匯聚商界及ESG界別等不同持份者，舉行氣候專題座談甚至多元共融座談等不同活動，冀藉此促進商界領袖、租戶和社會組織在ESG論壇上交流與聯繫，分享最佳實踐經驗。同時亦通過共享資源，支援社區，並且促進社會和諧及向上流發展，最約亦期望實現商社共贏。