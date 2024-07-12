2026年底前從其核心網絡移除華為的部件，並在2029年底清除網絡管理系統中的華為、中興（0763）等企業關鍵組件。

中國駐德國使館發言人表示，德國以莫須有的所謂潛在安全風險為由，宣布將逐步移除中國通信企業組件，中方對此表示強烈不

滿和堅決反對。華為、中興等中國通訊企業長期在德依法合規經營，為德國數位化進程做出積極貢獻。華為、中興5G問題說到底是個別國家出於維護自身科技霸權無底線打壓競爭對手的行徑，所謂網路安全風險只不過是個藉口，事實上迄今沒有任何一個國家拿出中方企業設備存在安全隱患的確鑿證據。

他表示，開放是相互的，中國5G建設對諾基亞、愛立信等歐洲企業始終保持開放，從未將其視為安全威脅。德方此舉是赤裸裸的政治歧視，嚴重損害雙方互信，也將影響中歐未來在相關領域的合作。而德方在北約華盛頓峰會召開之際宣布相關決定，更令中方嚴重質疑其決策的獨立性。

發言人又指，德方和歐方不能一方面要求公平競爭，另一方面以莫須有的所謂潛在安全風險對他國企業搞歧視性做法。能否公平公正處理相關問題，是檢驗德國自身營商環境的一塊試金石。

發言人提到，屆時受影響的不僅是兩國正常的經貿合作，也將影響外國投資者對德國的投資信心。中方將採取必要措施維護中方企業的合法利益。

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