港元現報7.8065元升值10點子，曾貶值最多12點子，報7.8087元，亦曾升值最多18點子，報7.8057元，是6月24日7.8031元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.2點子至4.44476%，是7月10日後最高；1星期HIBOR無升跌報4.5%，是7月11日後最低；2星期HIBOR升1.6點子至4.51601%，是7月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.42點子至4.71423%，是7月9日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.8%，是7月11日後最低；12個月期HIBOR跌1.04點子至4.90071%，是5月17日後最低。

美元指數現報104.513升值0.073點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44321%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8432%，連續4日收窄，利差是2024年7月01日後最窄，當日差距為-0.8384%。

對上一次連續4日收窄，是2024年6月20日，當日利差報-0.8802%。

其他報道

西鋭飛機首掛平開後轉跌 副主席指未考慮回購股份

內地6月美元計出口增8.6% 遜預期 進口跌2.3% 遠遜預期

德國5G網將移除華為中興組件 中方：赤裸裸政治歧視

冠君產業信託ESG論壇7月中舉行 冀促商社合作

林世雄稱國泰恢復運力太慢、「失望」 據報將鼓勵其他公司開闢更多航線

傳Robotaxi延期至10月推出 特斯拉結束11連漲

日圓大幅上落 據報日本曾入市干預日圓

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指高開187點升穿20天線 科指升1.3%上試250天線 西銳飛機上市平開

361度：第二季主品牌零售額按年升10%

港股ADR升72點 夜期高水146點 西銳飛機上市

押注減息 科技股跌 道指升32點創個半高

北水增持京基金融國際 減持聯合能源