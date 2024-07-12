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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 港元升值至近三周最強

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.42點子至4.6%，是7月10日後最高，當日報4.6%。對上一次由跌轉升是7月8日，當日拆息報4.5472%。

港元現報7.8065元升值10點子，曾貶值最多12點子，報7.8087元，亦曾升值最多18點子，報7.8057元，是6月24日7.8031元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.2點子至4.44476%，是7月10日後最高；1星期HIBOR無升跌報4.5%，是7月11日後最低；2星期HIBOR升1.6點子至4.51601%，是7月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.42點子至4.71423%，是7月9日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.8%，是7月11日後最低；12個月期HIBOR跌1.04點子至4.90071%，是5月17日後最低。

美元指數現報104.513升值0.073點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44321%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8432%，連續4日收窄，利差是2024年7月01日後最窄，當日差距為-0.8384%。

對上一次連續4日收窄，是2024年6月20日，當日利差報-0.8802%。

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