內地前晚宣布暫停轉融券業務，引發昨日挾淡倉，數據顯示，上日南水亦轉流入30.45億元人民幣。美國通脹低過預期，市場增加對美國減息的押注，美債息、美匯回軟，人民幣、日圓等亦轉強，金價、息口敏感股均上升。內地出口勝預期、進口遜預期，A股向下，港股則擴闊升幅。
恒指今早高開187點，高位升394點，低位升187點，高低波幅206點。上升股份比例為29.69%，下跌為20.41%，無升跌為49.88%。
恒指半日升353點或1.98%，報18185點，大市成交金額653億元；國指升122點或1.92%，報6494點。恒生科技指數收報3760點，升1.73%。
藍籌股成交金額336.73億元，佔大市成交51.56%；科指成份股成交金額177.66億元，佔大市成交27.2%；國指成份股成交金額281.83億元，佔大市成交43.15%。
24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額減少0.82%，至86.54億元，佔大市成交13.23%。牛熊證成交金額44.51億元，減少3.23%；窩輪成交金額42.02億元，增加1.86%。
藍籌68隻升，11隻下跌，3隻無升跌。恒地（0012）升6.9%，收報23.25元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌5.2%，收報10.94元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，5隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報22.65元，升5.84%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.05元，跌3.71%。
恒指升穿20天線(17916.29點)，100天線(17500.52點)升穿250天線(17492.4點)。科指升穿250天線(3757.39點)
北水南下合計淨流入2.14億元，較上日減少54.86%，連續第13日流入，累計流入297.22億元，對上一次連續13日淨流入是6月3日。
本地地產股方面，新世界發展（0017）收報7.92元，升3.39%。新鴻基地產（0016）收報71.8元，升5.28%。長實集團（1113）收報31.2元，升3.83%。恒地（0012）收報23.25元，升6.9%。信和置業（0083）收報8.4元，升2.19%。華置（0127）收報1.42元，升3.65%。嘉華國際（0173）收報1.79元，升2.29%。
收租股方面，太古（0019）收報71.95元，升1.77%。鷹君（0041）收報11.22元，升1.08%。希慎（0014）收報11.64元，升3.56%。太古地產（1972）收報13.26元，升3.11%。九龍倉置業（1997）收報21.4元，升4.14%。九龍倉集團（0004）收報25元，升4.38%。
科技股方面，騰訊（0700）收報395.4元，升2.75%。阿里巴巴（9988）收報77.9元，升3.25%。美團（3690）收報120.8元，升4.05%。小米（1810）收報16.68元，無升跌。京東（9618）收報112.4元，升5.24%。
小米（1810）雷軍：還有人用iPhone Mini 嗎？ 網民猜測其為小米小尺寸手機做研究。收報16.68元，無升跌。
西銳飛機（2507）上市，定價27.5元。首掛平開後轉跌，副主席指未考慮回購股份。收報27.45元，跌0.18%。
冠君產業信託（2778）ESG論壇7月中舉行 冀促商社合作。收報1.63元，升2.52%。
林世雄稱國泰（0293）恢復運力太慢、「失望」 據報將鼓勵其他公司開闢更多航線。收報8.31元，升0.97%。
361度（1361）：第二季主品牌零售額按年升10%。收報3.96元，升0.76%。
金融壹賬通（6638）：本月起逐步終止經營雲服務。收報0.59元，升7.27%。
南航（1055）發盈警，料上半年最多蝕15.8億人幣。收報3.02元，跌1.63%。
國航（0753）料上半年虧損收窄至最多30億人幣。收報3.69元，跌0.27%。
毛記葵涌（1716）291萬增持廣告及推廣服務業務。收報0.41元，升5.13%。
迅銷（6288） 首三財季純利升31%至3,128億日圓。收報21.7元，升0.93%。
長建（1038）：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市。長建在英第二上市料助將來融資及獲取國際投資者資本。創52周高，見49.75元，收報49元，升5.83%。
蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.64元，升1.86%。
破頂股包括，中國電信（0728）創上市新高，見4.95元，收報4.93元，升1.23%；宏利金融－Ｓ（0945）創上市新高，見212元，收報211元，升0.38%；昇能集團（2459）創上市新高，見18.56元，收報18.52元，升7.18%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1292元，收報1292元，升0.43%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.5元，收報1061.5元，升0%；聲通科技（2495）創上市新高，見156元，收報150.3元，升0.2%；信利國際（0732）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升0.93%；招金礦業（1818）創52周高，見16元，收報14.7元，跌3.92%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.99元，收報0.98元，升1.03%；中化化肥（0297）創52周高，見1.13元，收報1.11元，升4.72%；青島控股（0499）創52周高，見0.208元，收報0.208元，升4.52%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升1.72%。
破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見49.75元，收報49元，升5.83%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中星集團控股（0055）低見0.17元，收報0.177元，跌4.84%；中國新經濟投資（0080）低見0.081元，收報0.081元，跌10.99%；僑雄國際（0381）低見0.111元，收報0.119元，跌0.83%；北方礦業（0433）低見0.03元，收報0.033元，跌2.94%；劍虹集團控股（1557）低見0.198元，收報0.198元，跌26.67%；莊臣控股（1955）低見0.32元，收報0.37元，跌6.33%；福祿控股（2101）低見1.58元，收報1.58元，跌5.39%；維太創科（6133）低見0.121元，收報0.147元，跌20.54%；友誼時光（6820）低見0.59元，收報0.6元，跌15.49%；星亞控股（8293）低見0.084元，收報0.085元，跌42.95%。
12隻股份創52周低，其中十隻包括，海港企業（0051）低見5.22元，收報5.22元，跌9.22%；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.033元，無升跌；宏輝集團（0183）低見0.122元，收報0.122元，跌15.28%；順豪物業（0219）低見0.73元，收報0.77元，跌3.75%；高陽科技（0818）低見0.38元，收報0.395元，無升跌；廣聯工程控股（1413）低見0.172元，收報0.182元，跌0.55%；REF HOLDINGS（1631）低見0.19元，收報0.191元，跌0.52%；檳傑科達（1665）低見0.65元，收報0.65元，無升跌；華昱高速（1823）低見0.75元，收報0.75元，跌13.79%；三愛健康集團（1889）低見0.012元，收報0.013元，跌7.14%。
異動股
上升異動股，包括，景瑞（1862）收報0.083元，升31.75%；雋泰控股（0630）收報0.094元，升28.77%；萬成金屬包裝（8291）收報0.135元，升28.57%；圓美光電（8311）收報0.044元，升25.71%；快狗打車（2246）收報0.485元，升22.78%；陸慶娛樂（8052）收報0.05元，升21.95%；德萊建業（1546）收報0.097元，升19.75%；COSMOPOL INT'L（0120）收報0.455元，升19.74%；毅德國際（1396）收報0.46元，升19.48%。
下跌異動股，包括，基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.067元，收報0.071元，跌50.69%；星亞控股（8293）創上市新低，見0.084元，收報0.085元，跌42.95%；劍虹集團控股（1557）創上市新低，見0.198元，收報0.198元，跌26.67%；百望（6657）收報36.05元，跌24.26%；朗詩（0106）收報0.051元，跌23.88%；維太創科（6133）創上市新低，見0.121元，收報0.147元，跌20.54%；倩碧控股（8367）收報0.097元，跌19.83%；名仕快相（8483）收報0.072元，跌17.24%；蠟筆小新食品（1262）收報1.01元，跌17.21%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.05元，跌16.67%。
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