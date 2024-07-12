內地前晚宣布暫停轉融券業務，引發昨日挾淡倉，數據顯示，上日南水亦轉流入30.45億元人民幣。美國通脹低過預期，市場增加對美國減息的押注，美債息、美匯回軟，人民幣、日圓等亦轉強，金價、息口敏感股均上升。內地出口勝預期、進口遜預期，A股向下，港股則擴闊升幅。