由現時至2024年10月31日，全新出糧用戶經指定活動頁面登記並通知僱主更改出糧戶口，成功登記後90日內首次經 ZA Bank 賬戶收取一筆8,000元或以上的合資格薪金，將獲得1張3.59%p.a.港元活期存款加息券，加上當前基本年利率0.01% ，合共享3.6%p.a.港元活期存款利率。加息券適用於最高20萬元的活期存款餘額，有效期為90天，即最高可賺1,775元利息。

用戶連續3個月（包括首次出糧當月）經 ZA Bank 收取達指定金額的月薪，更可獲得額外對應獎賞。以月薪達15萬元的用戶為例，連同首次出糧獎賞，於活動中最高可賺合共6,115元利息。