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ZA Bank推「出糧爽」 用戶可享達 8.8% 港元活期存款年利率

ZA Bank 宣布推出全新「出糧爽」活動，經 ZA Bank 出糧的香港用戶可享8.8%港元活期存款年利率迎新禮遇，無需額外開立出糧戶口。

由現時至2024年10月31日，全新出糧用戶經指定活動頁面登記並通知僱主更改出糧戶口，成功登記後90日內首次經 ZA Bank 賬戶收取一筆8,000元或以上的合資格薪金，將獲得1張3.59%p.a.港元活期存款加息券，加上當前基本年利率0.01% ，合共享3.6%p.a.港元活期存款利率。加息券適用於最高20萬元的活期存款餘額，有效期為90天，即最高可賺1,775元利息。

用戶連續3個月（包括首次出糧當月）經 ZA Bank 收取達指定金額的月薪，更可獲得額外對應獎賞。以月薪達15萬元的用戶為例，連同首次出糧獎賞，於活動中最高可賺合共6,115元利息。

 

每月合資格薪金 港元活期存款加息券獎賞年利率 （有效期：90天； 最高活期存款餘額﹕HKD 20 萬） 港元活期存款總年利率 （包括基本利率4及港元活期加息券的利率）
HKD 8,000 至 HKD 20,000 以下 3.59% 3.60%
HKD 20,000 至 HKD 30,000 以下 3.99% 4.00%
HKD 30,000 至 HKD 50,000 以下 4.99% 5.00%
HKD 50,000 至 HKD 80,000 以下 5.99% 6.00%
HKD 80,000 至 HKD 150,000 以下 6.99% 7.00%
HKD 150,000 或以上 8.79% 8.80%