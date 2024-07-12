ZA Bank 宣布推出全新「出糧爽」活動，經 ZA Bank 出糧的香港用戶可享8.8%港元活期存款年利率迎新禮遇，無需額外開立出糧戶口。
由現時至2024年10月31日，全新出糧用戶經指定活動頁面登記並通知僱主更改出糧戶口，成功登記後90日內首次經 ZA Bank 賬戶收取一筆8,000元或以上的合資格薪金，將獲得1張3.59%p.a.港元活期存款加息券，加上當前基本年利率0.01% ，合共享3.6%p.a.港元活期存款利率。加息券適用於最高20萬元的活期存款餘額，有效期為90天，即最高可賺1,775元利息。
用戶連續3個月（包括首次出糧當月）經 ZA Bank 收取達指定金額的月薪，更可獲得額外對應獎賞。以月薪達15萬元的用戶為例，連同首次出糧獎賞，於活動中最高可賺合共6,115元利息。
|每月合資格薪金
|港元活期存款加息券獎賞年利率 （有效期：90天； 最高活期存款餘額﹕HKD 20 萬）
|港元活期存款總年利率 （包括基本利率4及港元活期加息券的利率）
|HKD 8,000 至 HKD 20,000 以下
|3.59%
|3.60%
|HKD 20,000 至 HKD 30,000 以下
|3.99%
|4.00%
|HKD 30,000 至 HKD 50,000 以下
|4.99%
|5.00%
|HKD 50,000 至 HKD 80,000 以下
|5.99%
|6.00%
|HKD 80,000 至 HKD 150,000 以下
|6.99%
|7.00%
|HKD 150,000 或以上
|8.79%
|8.80%