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雅仕維傳媒：獲授9條深圳地鐵線路之媒體資源獨家專營權

雅仕維傳媒（1993）宣布，獲深圳各地鐵綫路營運單位，授予獨家專營權以使用及營運深圳地鐵3號線、4號線、6號線、6 號綫支線、10號線、12號線、13號線、14號線及16號線的廣告媒體資源，年期由兩年至五年半不等，,並附有額外重續的選項。

據雅仕納指，深圳地鐵日均客流量超過799萬人次，佔深圳市公共交通客流量超過70%。該公司獲授媒體資源獨家專營權的9條線路，覆蓋羅湖、福田、南山、寶安、光明、龍華、龍崗、坪山各區，並連接福田、深圳灣兩個港深口岸，及直達福田、深圳北及深圳坪山三個高鐵站以及平湖鐵路站。

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