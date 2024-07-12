雅仕維傳媒（1993）宣布，獲深圳各地鐵綫路營運單位，授予獨家專營權以使用及營運深圳地鐵3號線、4號線、6號線、6 號綫支線、10號線、12號線、13號線、14號線及16號線的廣告媒體資源，年期由兩年至五年半不等，,並附有額外重續的選項。
據雅仕納指，深圳地鐵日均客流量超過799萬人次，佔深圳市公共交通客流量超過70%。該公司獲授媒體資源獨家專營權的9條線路，覆蓋羅湖、福田、南山、寶安、光明、龍華、龍崗、坪山各區，並連接福田、深圳灣兩個港深口岸，及直達福田、深圳北及深圳坪山三個高鐵站以及平湖鐵路站。
其他報道
【有片：埋身擊】納指期貨將或短線受壓 可考慮整至30天線時買入
ZA Bank推「出糧爽」 用戶可享達 8.8% 港元活期存款年利率
恒指半日升353點 科指升1.7% 息口敏感股普遍向上 西銳飛機跌0.18%
雷軍：還有人用iPhone Mini 嗎？ 網民猜測其為小米小尺寸手機做研究
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 港元升值至近三周最強
內地6月美元計出口增8.6% 遜預期 進口跌2.3% 遠遜預期
林世雄稱國泰恢復運力太慢、「失望」 據報將鼓勵其他公司開闢更多航線
恒指高開187點升穿20天線 科指升1.3%上試250天線 西銳飛機上市平開