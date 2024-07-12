財政司司長獲行政長官轉授權力，委任羅志聰及巫麗蘭為新召集人，以及委任一名新成員宓光輝加入會計及財務匯報局財務匯報檢討委員團。政府同時再度委任9位現任成員，任期由2024年7月16日至2027年7月15日，為期三年。
會計及財務匯報局表示，歡迎香港特別行政區政府今天委任兩名新召集人及一名新成員加入財務匯報檢討委員團，並再度委任九位現任成員。會財局亦對五位即將卸任的召集人及六位即將卸任的成員在任期內作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。
即將卸任的召集人及成員包括莊智宇、石永泰、鄧貴彰、王沛詩、阮蘇少湄、周嘉亮、李志明、龍雁儀、麥樂賢及鄧迎章。
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