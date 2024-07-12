美國減息預期上升加上內地下周一將召開中共三中全會，港股最近兩日表現理想，不過摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，港股升勢要持續，需要內地經濟好轉和政策環境支持，內地房地產市場尚未能穩定，而三中全會料會聚焦長線政策，短期刺激有限，未必有新方向，認為現時港股上升只屬短暫。
今年4、5月有資金從日本、印度市場轉流向中國股票，帶動港股上升，不過許長泰指現時未見相關數據。未來內地經濟尚在整固期，暫時仍偏好中特股、舊經濟、高股息等。雖然電商股業績有改善，但投資者尚不肯長期投資，需要見到持續的盈利改善和回購，並在遊戲、數碼金融政策放寬，帶動新的盈利增長。
許長泰預期，三中全會或會提及電動車和太陽能行業汰弱留強，行業整固將有助盈利改善。另外，今日體育用品、電商等與零售相關行業上升，市場認為三中全會或在服務和科技行業有新政策出台，在電動車和新能源產品以外，帶動內地消費增長，以彌補房地產疲弱影響，但他自己對此期望較保守。
減息亦帶動本地地產股做好，不過許長泰認為上升理據不充分，即使未來一年美國減息一厘，但對刺激住宅需求作用不大，沒有新的置業需求來源，加上現時零售市道一般，近期或會借勢上升，但認為升勢不會持續。
其他報道
【有片：埋身擊】納指期貨將或短線受壓 可考慮整至30天線時買入
ZA Bank推「出糧爽」 用戶可享達 8.8% 港元活期存款年利率
恒指半日升353點 科指升1.7% 息口敏感股普遍向上 西銳飛機跌0.18%
雷軍：還有人用iPhone Mini 嗎？ 網民猜測其為小米小尺寸手機做研究
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 港元升值至近三周最強
內地6月美元計出口增8.6% 遜預期 進口跌2.3% 遠遜預期
林世雄稱國泰恢復運力太慢、「失望」 據報將鼓勵其他公司開闢更多航線
恒指高開187點升穿20天線 科指升1.3%上試250天線 西銳飛機上市平開