今年4、5月有資金從日本、印度市場轉流向中國股票，帶動港股上升，不過許長泰指現時未見相關數據。未來內地經濟尚在整固期，暫時仍偏好中特股、舊經濟、高股息等。雖然電商股業績有改善，但投資者尚不肯長期投資，需要見到持續的盈利改善和回購，並在遊戲、數碼金融政策放寬，帶動新的盈利增長。

許長泰預期，三中全會或會提及電動車和太陽能行業汰弱留強，行業整固將有助盈利改善。另外，今日體育用品、電商等與零售相關行業上升，市場認為三中全會或在服務和科技行業有新政策出台，在電動車和新能源產品以外，帶動內地消費增長，以彌補房地產疲弱影響，但他自己對此期望較保守。

減息亦帶動本地地產股做好，不過許長泰認為上升理據不充分，即使未來一年美國減息一厘，但對刺激住宅需求作用不大，沒有新的置業需求來源，加上現時零售市道一般，近期或會借勢上升，但認為升勢不會持續。

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