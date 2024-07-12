資深電影人黃百鳴投資的戲院「Cinema City」自2014起租用旺角朗豪坊戲院，今年7月10年租約期滿，月租達577.6萬元，為全港最貴租戲院。Cinema City今日在facebook專頁宣布，朗豪坊戲院將於本月22日結束營業，將繼續在其他CINEMA CITY戲院與觀眾分享更多好電影。
此前，CINEMA CITY 朗豪坊戲院有職員表示，該戲院將於7月中旬約滿結束營業，舖位將由另一間公司承租接手。而同系九龍灣國際展貿中心的「星影匯」戲院，亦因為九展重建，已於6月30日結業。
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