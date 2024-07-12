此前，CINEMA CITY 朗豪坊戲院有職員表示，該戲院將於7月中旬約滿結束營業，舖位將由另一間公司承租接手。而同系九龍灣國際展貿中心的「星影匯」戲院，亦因為九展重建，已於6月30日結業。

其他報道

傳羅素街舖位尋求頂租 變形金剛餐廳：銅鑼灣旗艦店不會關閉

國泰據報料運力提前至明年初全面復蘇

政府委任羅志聰及巫麗蘭為會財局財務匯報檢討委員團召集人

雅仕維傳媒：獲授9條深圳地鐵線路之媒體資源獨家專營權

中升大股東斥約3933萬增持公司股份

【有片：埋身擊】納指期貨將或短線受壓 可考慮整至30天線時買入

ZA Bank推「出糧爽」 用戶可享達 8.8% 港元活期存款年利率

波音據報進一步延遲交付737 Max飛機

半日沽空金額增0.18% 騰訊沽空增22%

恒指半日升353點 科指升1.7% 息口敏感股普遍向上 西銳飛機跌0.18%

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.21%

雷軍：還有人用iPhone Mini 嗎？ 網民猜測其為小米小尺寸手機做研究

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 港元升值至近三周最強

西鋭飛機首掛平開後轉跌 副主席指未考慮回購股份

內地6月美元計出口增8.6% 遜預期 進口跌2.3% 遠遜預期

德國5G網將移除華為中興組件 中方：赤裸裸政治歧視

冠君產業信託ESG論壇7月中舉行 冀促商社合作

林世雄稱國泰恢復運力太慢、「失望」 據報將鼓勵其他公司開闢更多航線

傳Robotaxi延期至10月推出 特斯拉結束11連漲

日圓大幅上落 據報日本曾入市干預日圓

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指高開187點升穿20天線 科指升1.3%上試250天線 西銳飛機上市平開

361度：第二季主品牌零售額按年升10%

港股ADR升72點 夜期高水146點 西銳飛機上市

押注減息 科技股跌 道指升32點創個半高

北水增持京基金融國際 減持聯合能源