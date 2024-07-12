西銳飛機副主席王暉表示，西銳目前訂單持續穩定，將部署發展包括亞洲在内的新興市場，並鞏固現有的市場地位。西銳現時的主要市場為歐美、巴西、拉丁美洲、澳洲等地。

總部位於美國的西銳飛機實際控股股東是遭美國政府制裁的中航工業（AVIC）旗下的中航通飛。身兼中航通飛高級專務的王暉表示，公司會按照公司章程、治理規則行事，但也會保持公司經營的獨立性。當然中航通飛作爲股東、戰略投資者及產業投資者會通過公司的治理結構參與決策，亦會與西銳做好相互協同，保持公司的健康發展。上市前，中航通飛100%控股西銳，最新仍持有85%股份。並且，美國政府在2021年將中航工業及若干附屬列入軍工制裁清單（NS-CMIC list），但西鋭並未不在清單之中，意味仍能在美國營運。

西銳行政總裁Zean Nielsen指出，私人飛機本身沒有軍事用途，其容量太小，無法搭載任何武器，亦沒有理由這樣做。他續指，目前獲批向中國公司交付「SR20」和「SR22」2款機型，強調會遵守世界各地的規則，亦看不見出現任何問題。另外，他補充，公司最新有兩條飛機產品線，分別為單引擎飛機「SR2X」系列和願景噴射機，供零售客戶及在較小範圍內包機運營之用。

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