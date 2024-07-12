許長泰表示，市場預期十大市值美股除外的標指成分股，下半年盈利按年增長將由負轉正，他們較看好金融、醫療、高消費的非必需消費品和工業行業，不過高息下美國低收入家庭消費正在緊縮，壓縮必需消費品企業的毛利，將不利超市等行業的表現。另外，早前通脹數據已有所放緩，市場已反映減息因素，影響今季美股表現將會是即將公布的企業盈利表現。

利率方面，許長泰對美國在9月開始減息的預期增加，不過仍要留意7月和8月通脹能否保持較低，若9月開始減息，料未來12個月聯儲局將減息5次，若12月開始減息則料減息4次。至於香港最優惠利率（P）下調，則視乎港元拆息會否跟進下跌，但認為暫時未能跟上。

目前短期國債孳息率仍高於長債，許長泰建議配置不多於5年期的債券，因為通脹有結構性因素，未來5至10年仍有通脹風險，影響長息價格。若投資者希望鎖定利率，則可選企業債券，許長泰認為美國經濟可以軟着陸，而未來兩年高息債再融資的比例，僅佔彭博美國高息債指數不到6%，近半年企業融資科率也在下降，緩解再融資成本上升影響企業還債的風險。

除美國以外，許長泰亦建議投資者留意歐洲和日本股市，歐洲股市除資訊科技、通訊服務和必需消費品，估值均低於美股同類企業。疫情前10年日圓上升會帶動日股下跌，不過近年關係已經削弱，因為企業盈利有增長，加上企業管治改善，為近年吸引投資者投資日股因素，而日圓匯率平穩降低匯率風險，更能自第二季下跌後吸引美元投資者入場。日圓方面，他指日本經濟數據支持日本央行進一步減少寬鬆貨幣政策，料本月或會加息0.1厘，加上美國將會減息，及後將帶動日圓走強。

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