此外，調查訪問了逾1,000名正實行混合工作模式的在職家長，超過56%的受訪家長表示，該模式可為他們每年平均節省近7,000美元，即約5.47萬港元的育兒費用。

而在照顧家庭的層面上，八成三在職家長表示，混合工作模式帶來的靈活性令他們成為了更好的父母；八成四在職家長表示，該模式讓他們有更多時間陪伴子女；八成半在職家長亦指他們可有更多時間實踐日常的育兒責任。

另外，九成在職家長表示，混合工作模式讓他們在取得更好的工作生活的平衡，從而有更多時間參與家庭活動和與子女有關的重要里程碑和活動，如家長會、生日和學校假期。他們指，現時有更多時間和子女一起吃早餐、為子女做好上學準備和送他們上學。而在放學後，他們能幫助子女完成功課、與家人一起吃晚餐。

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