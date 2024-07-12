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廣聯科技控股暗盤平開 現升約一成 每手帳面賺255元

內地車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商廣聯科技控股（2531）今日暗盤。輝立暗盤平開4.7元，現報5.21元，高招股價10.9%或0.51元。成交2.85萬股，涉資14.4萬元。富途暗盤高開6.4%，報5元，現亦報5.21元，一手500股，不計手續費，每手賺255元。

廣聯科技控股預期將於7月15日掛牌。計劃發行6360萬股，一成香港作公開發售，一手500股，每手入場費2676.72元，建銀國際為獨家保薦人。公司引入國惠聯為基石投資者，投資金額8800萬元。

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