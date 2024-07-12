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港股連升兩日 三大指數、大市成交齊創3周高 恒指收市升461點 北水流入大減

內地出口勝預期、進口遜預期，A股早段向下，不過，內地暫停轉融券業務引來南水昨日轉流入A股達30.45億元人民幣，A股午後轉升。美國通脹低過預期，市場增加對美國減息的押注，美債息、美匯回軟，人民幣、日圓等亦轉強，金價、息口敏感股均上升，港股升幅擴大，重上18000點，升幅跑贏亞洲其他市場，美科技股下跌，亦拖累日韓台股市，但港科技股則上升。

港股連升第二日，恒指、國指見3周最大升幅，三大指數齊創3周新高。大市成交亦增至18%，創近3周新高，北水流入亦則降至近3周低，佔大市成交比率同見近3周低，降至0.143%。

全周計三大指數均連升第二周，升幅近兩個月最大。

恒指今早高開187點，高位升484點，低位升187點，高低波幅297點。上升股份比例為38.94%，下跌為24.48%，無升跌為36.57%。

恒指收市升461點或2.59%，報18293點，大市成交金額1194億元，較上日增加18.98%，是6月21日1290.76億元成交後最多；國指升160點或2.52%，報6532點。恒生科技指數收報3782點，升2.32%。

藍籌股成交金額666.97億元，佔大市成交55.86%；科指成份股成交金額346.04億元，佔大市成交28.98%；國指成份股成交金額551.23億元，佔大市成交46.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.03億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.65%，至99.17億元，佔大市成交8.3%。牛熊證成交金額52.08億元，增加13.21%；窩輪成交金額47.09億元，增加14.14%。

藍籌72隻升，10隻下跌，0隻無升跌。恒地（0012）升7.59%，收報23.4元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌3.12%，收報11.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報22.75元，升6.31%；跌幅最大的是聯想（0992）收報11.22元，跌2.26%。

恒指升穿20天線(17921.68點)，上試50天線(18343.59點)。科指升穿250天線(3757.48點)。

北水南下合計淨流入1.71億元，較上日減少63.88%，是6月24日後最少，連續第13日流入，累計流入296.79億元，對上一次連續13日淨流入是6月3日。

三大指數表現

恒指曾升最多2.72%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為2.98%。高見18317.31點，是6月20日18520.37點後最高。收市報18293.38點，是6月20日後收市新高，當日報18335.32點。連升2日，累計升821.71點，對上一次連升2日是7月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月2日。

科指曾升最多2.46%，是7月11日後最大升幅，當日升幅為2.87%。高見3787.33點，是6月20日3838.32點後最高。收市報3782.08點，是6月19日後收市新高，當日報3832.32點。連升2日，累計升181.59點，對上一次連升2日是7月4日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月2日。

國指曾升最多2.69%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.58%。高見6543.16點，是6月20日6624.42點後最高。收市報6532.63點，是6月20日後收市新高，當日報6556.1點。連升2日，累計升281.45點，對上一次連升2日是7月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月2日。

一周表現

恒指本周累升2.77%或493點，升幅是5月17日後最大，當時收市升幅為3.11%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是5月3日；本周表現最佳的是中升（0881），累升18.88%，其次為百度 （9888）及舜宇（2382），分別升15.16%及12.73%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌10.44%，其次為華潤電力（0836）及神華（1088） ，分別跌9.31%及8.3%。

國指本周累升2.36%或150點，升幅是5月17日後最大，當時收市升幅為3.21%；國指連升2周，對上一次連升2周，是5月3日；本周表現最佳的是百度（9888），累升15.16%，其次為小鵬（9868）及舜宇（2382），分別升13.32%及12.73%。而表現最差的是神華（1088） ，累跌8.3%，其次為中石化（0386）及中行（3988），分別跌7.53%及5.53%。

科指本周累升5.15%或185點，升幅是5月03日後最大，當時收市升幅為6.8%；科指連升2周，對上一次連升2周，是5月3日；本周表現最佳的是百度（9888），累升15.16%，其次為小鵬（9868）及舜宇（2382），分別升13.32%及12.73%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌3.98%，其次為網易（9999）及蔚來（9866），分別跌1.1%及0.94%。

午後消息股表現

國泰（0293）據報料運力提前至明年初全面復蘇。林世雄稱國泰恢復運力太慢、「失望」 據報將鼓勵其他公司開闢更多航線。收報8.34元，升1.34%。

西銳飛機（2507）上市，定價27.5元。首掛平開後轉跌，副主席指未考慮回購股份。將部署新興市場、無軍事用途。收報27.5元，無升跌。

雅仕維傳媒（1993）：獲授9條深圳地鐵線路之媒體資源獨家專營權。收報1.29元，無升跌。

中升（0881）大股東斥約3933萬增持公司股份。收報12.72元，升1.27%。

今早及隔晚消息股表現

押注減息，息口敏感股普遍上升。本地地產股方面，新世界發展（0017）收報7.97元，升4.05%。新鴻基地產（0016）收報72.4元，升6.16%。長實集團（1113）收報31.7元，升5.49%。恒地（0012）收報23.4元，升7.59%。信和置業（0083）收報8.37元，升1.82%。華置（0127）收報1.4元，升2.19%。嘉華國際（0173）收報1.81元，升3.43%。

收租股普遍上升，太古（0019）收報71.6元，升1.27%。鷹君（0041）收報11.36元，升2.34%。希慎（0014）收報11.66元，升3.74%。太古地產（1972）收報13.42元，升4.35%。九龍倉置業（1997）收報21.3元，升3.65%。九龍倉集團（0004）收報24.85元，升3.76%。

科技股普遍上升，騰訊（0700）收報397元，升3.17%。阿里巴巴（9988）收報78.4元，升3.91%。美團（3690）收報121.8元，升4.91%。小米（1810）收報16.84元，升0.96%。京東（9618）收報112元，升4.87%。

小米（1810）雷軍：還有人用iPhone Mini 嗎？ 網民猜測其為小米小尺寸手機做研究。收報16.84元，升0.96%。

冠君產業信託（2778）ESG論壇7月中舉行 冀促商社合作。收報1.66元，升4.4%。

361度（1361）：第二季主品牌零售額按年升10%。收報3.99元，升1.53%。

金融壹賬通（6638）：本月起逐步終止經營雲服務。收報0.56元，升1.82%。

南航（1055）發盈警，料上半年最多蝕15.8億人幣。收報3元，跌2.28%。

國航（0753）料上半年虧損收窄至最多30億人幣。收報3.69元，跌0.27%。

毛記葵涌（1716）291萬增持廣告及推廣服務業務。收報0.4元，升2.56%。

迅銷（6288） 首三財季純利升31%至3,128億日圓。收報21.4元，跌0.47%。

長建（1038）：考慮在海外例如倫敦證券交易所第二及額外上市。長建在英第二上市料助將來融資及獲取國際投資者資本。創52周高，見49.75元，收報49.25元，升6.37%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.65元，升2.48%。

破頂股表現

破頂股包括，中國電信（0728）創上市新高，見4.96元，收報4.95元，升1.64%；宏利金融－Ｓ（0945）創上市新高，見212元，收報211.2元，升0.48%；昇能集團（2459）創上市新高，見18.68元，收報18.4元，升6.48%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.34元，收報42.26元，升1.2%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1292元，收報1282.5元，跌0.31%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見11.42元，收報11.42元，升0.71%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.8元，收報1061.5元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1138.15元，收報1138.15元，升0.05%；經發物業（1354）創上市新高，見8.08元，收報7.93元，升10.14%；聲通科技（2495）創上市新高，見156元，收報145.1元，跌3.27%；丘鈦（1478）創52周高，見5.14元，收報5.02元，升0.6%；信利國際（0732）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升0.93%；世界華文媒體（0685）創52周高，見0.249元，收報0.249元，升3.75%；招金礦業（1818）創52周高，見16元，收報14.96元，跌2.22%；長建（1038）創52周高，見49.75元，收報49.25元，升6.37%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.99元，收報0.98元，升1.03%；中化化肥（0297）創52周高，見1.13元，收報1.11元，升4.72%；青島控股（0499）創52周高，見0.215元，收報0.212元，升6.53%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，無升跌。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見49.75元，收報49.25元，升6.37%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，中星集團控股（0055）低見0.17元，收報0.181元，跌2.69%；中國新經濟投資（0080）低見0.081元，收報0.085元，跌6.59%；普星能量（0090）低見0.335元，收報0.345元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.14元，收報0.142元，跌21.11%；延長石油國際（0346）低見0.305元，收報0.315元，跌1.56%；僑雄國際（0381）低見0.111元，收報0.118元，跌1.67%；北方礦業（0433）低見0.029元，收報0.03元，跌11.76%；連達科技控股（0889）低見0.28元，收報0.3元，升3.45%；中科生物（1237）低見0.265元，收報0.33元，跌1.49%；劍虹集團控股（1557）低見0.198元，收報0.23元，跌14.81%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；海港企業（0051）低見5.18元，收報5.44元，跌5.39%；中國農產品交易（0149）低見0.033元，收報0.036元，升9.09%；宏輝集團（0183）低見0.122元，收報0.124元，跌13.89%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.56元，無升跌；順豪物業（0219）低見0.73元，收報0.77元，跌3.75%；博富臨置業（0225）低見5.15元，收報5.15元，無升跌；利基控股（0240）低見0.99元，收報0.99元，跌1%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.1元，收報0.106元，跌3.64%。

異動股

上升異動股，包括，萬成金屬包裝（8291）收報0.149元，升41.9%；天源集團（6119）收報0.73元，升35.19%；普樂師集團控股（2486）收報3.84元，升31.96%；首創鉅大（1329）收報0.305元，升27.08%；景瑞（1862）收報0.08元，升26.98%；雋泰控股（0630）收報0.09元，升23.29%；奧星生命科技（6118）創上市新低，見0.55元，收報0.75元，升22.95%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.043元，升22.86%；上諭集團（1633）收報0.114元，升22.58%。

下跌異動股，包括，倩碧控股（8367）見52周低0.035元，收報0.047元，跌61.16%；基地錦標集團（8460）創上市新低，見0.056元，收報0.064元，跌55.56%；星亞控股（8293）創上市新低，見0.075元，收報0.08元，跌46.31%；萬嘉集團（0401）平上市低位0.052元，收報0.055元，跌26.67%；K W NELSON GP（8411）創上市新低，見0.032元，收報0.034元，跌24.44%；百望（6657）收報36元，跌24.37%；朗詩（0106）收報0.051元，跌23.88%；敏捷控股（0186）創上市新低，見0.14元，收報0.142元，跌21.11%；瑞威資管（1835）收報1.8元，跌21.05%；晉安實業（2292）平上市低位0.72元，收報0.73元，跌20.65%。

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