汪新翼續指，今日恒指升勢主要受美國昨日公布CPI有所回落、美元指數轉弱，利好估值較低的港股，而三中全會亦於下周一（15日）開始，料其亦有助市場信心回復。他亦提到，美國減息預期對港股將有支撐，資金面將有所改善，而北水流入情况會持續並愈來愈多。

據平安資管提供的數據顯示，今年上半年外資於港股淨流出逾40億美元，較去年下半年的淨流出逾77億美元有所改善。北水方面，今年上半年北水淨流入逾3700億美元，淨流入量已超去年全年。

汪新翼表示，中國雖然製造業採購經理人指數（PMI）持續反復徘徊枯榮線及中國消費較弱，但內地出口表現較強，預料中國今年GDP增長達可達5%的增長目標。

中證監4月公布一系列擴大互聯互通的機制，當中包括放寬滬深港通交易所買賣基金（ETF）資格。據平安資管提供的數據顯示，截至目前滬深股ETF通內目前有141隻ETF，而截至7月4日北向ETF通，外資持倉規模為1.58萬億元人民幣。而港股通ETF內有10隻ETF，期內規模為2000億元人民幣。

汪新翼稱，其ETF目的為支持兩地金融市場，但從而目前情况來講，南向ETF通的發展為相較緩慢，期待4月宣布的擴容措施，認為仍需要不斷推動。而公司評估後旗下有1隻ETF預計會可納入新擴容的措施內。

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