中國6月貨幣供應增長進一步放緩，人民銀行公布，截至6月底廣義貨幣（M2）餘額305.02萬億元，按年增長6.2%，低於市場預期的6.8%，較5月的7%放緩。狹義貨幣（M1）餘額66.06萬億元，按年下降5%，跌幅較5月的4.2進一步下跌，但少於市場預期的5.4%。
今年上半年，上半年人民幣貸款增加13.27萬億元，少於市場預期的13.39萬億元。按照分類，住戶貸款增加1.46萬億元，其中，短期貸款增加2764億元，中長期貸款增加1.18萬億元；企業單位貸款增加11萬億元，其中，短期貸款增加3.11萬億元，中長期貸款增加8.08萬億元，票據融資減少3440億元；非銀行業金融機構貸款增加3889億元。
2024年上半年，社會融資規模增量累計為18.1萬億元，比按年減少3.45萬億元，亦較市場預期的18.2萬億元略低，下跌主要來自對實體經濟發放的人民幣貸款增量，今年上半年為12.46萬億元，按年少增3.15萬億元。
委托貸款減少917億元，按年多減1660億元；信托貸款增加3098億元，按年多增2870億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2365億元，按年多減3219億元，以上三項被視為影子銀行融資合共按年減少2009億元。企業債券淨融資1.41萬億元，按年多2370億元；政府債券淨融資3.34萬億元，按年少393億元；非金融企業境內股票融資1214億元，按年少3382億元。
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