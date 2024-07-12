中國6月貨幣供應增長進一步放緩，人民銀行公布，截至6月底廣義貨幣（M2）餘額305.02萬億元，按年增長6.2%，低於市場預期的6.8%，較5月的7%放緩。狹義貨幣（M1）餘額66.06萬億元，按年下降5%，跌幅較5月的4.2進一步下跌，但少於市場預期的5.4%。