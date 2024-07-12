集團表示，主營業務毛利率持續改善，上半年實現營業收入312.65億元，按年跌12.81%；主營業務毛利率為32.94%，按年升2.62個百分點。當中，第二季度主營業務毛利率為33.29%，按年升0.82個百分點，按季升0.59個百分點。

受惠國際航班、客流的不斷恢復，集團指其境內出入境免稅門店收入按年增逾100%，且盈利能力持續改善。其中北京機場（含首都國際機場、大興國際機場）免稅門店收入按年增逾200%，上海機場（包括浦東國際機場、虹橋國際機場）免稅門店收入增近1倍，淨利潤均實現大幅增長。

另外，集團稱公司在期内進一步穩固在海南離島免稅市場的優勢地位，市場份額穩步提升；公司亦獲納入多個ESG重要指數，並於多家境內外權威機構更新的ESG評級中獲得躍升。

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