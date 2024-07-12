彭博社報道，分析日本社央行帳戶，該行可能入市支持日圓。 根據日本央行帳戶和貨幣經紀商預測作比較，因日本央行預測， 由於政府財政因素，其經常帳可能會減少3.2萬億日圓，而多個私 營貨幣經紀商平均預測帳戶餘額將增加3330億日圓。

日圓兌美元昨天曾急升，曾升至1美元兌157.44日圓， 而日本政府官員未有正面回應是否入市干預圓匯。

其他報道

中國中免上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣 收入跌逾12%

中國上半年新增貸款少過市場預期 6月M1跌幅再擴大

葉茂林減持耀才 套現2726萬

永嘉第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%

領展可持續未來館明起推新主題 介紹循環經濟模式

本港基金首季淨流入330億元 管理資產總值升3%

西鋭飛機首掛平開平收

平安資管：基準情况下恒指未來一年目標價為19,500點

全日沽空金額增4% 沽空比率降至14% 騰訊沽空增39%

外媒爆自願捐精到火星建殖民地 馬斯克否認

港股連升兩日 三大指數、大市成交齊創3周高 恒指收市升461點 北水流入大減

廣聯科技控股暗盤平開 現升約一成 每手帳面賺255元

摩根許長泰：未來兩三年仍看好大型美股科企 聯儲局未來12個月或減息4至5次

寧德時代擬設立15億美元基金 以擴展全球供應鏈

全港最貴租戲院︱Cinema City朗豪坊戲院7月22日結業

日經單日跌1033點見逾3年最多 憂日圓強累出口

西鋭飛機首掛現微跌 西銳飛機：將部署新興市場、無軍事用途

摩根許長泰：港股升勢暫未能持續

滬指連升兩個交易日 全周升0.72%

傳羅素街舖位尋求頂租 變形金剛餐廳：銅鑼灣旗艦店不會關閉

國泰據報料運力提前至明年初全面復蘇

政府委任羅志聰及巫麗蘭為會財局財務匯報檢討委員團召集人