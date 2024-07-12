該行上調騰訊2024年至2026年遊戲增長預測。騰訊次季本土移動遊戲按年增長19%，增速較首季的6%加快，優於同業表現，主要受惠《地下城與勇士手遊》的推出以及《和平精英》和《金鏟鏟之戰》的強勁增長。

國際市場方面，Supercell現有遊戲強勁增長、《爆裂小隊》的新貢獻以及《PUBG Mobile》的反彈，帶動期內國際手遊毛收入按固定匯率計算按年增長加快至41%。

該行指，騰訊於8月中旬公布次季業績，料季度收入按年增長7%，非國際財表準則下純利料按年增長27%。當中本地及國際市場遊戲收入預期將分別增長4%及7%，而廣告及金融科技企業服務收入則預期增長17%及5%。

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