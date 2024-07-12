財經事務及庫務局表示，證監會今發布《2023年資產及財富管理活動調查》數據，去年底香港管理的資產規模超過31萬億元，淨資金流入接近3900億元，按年大增超過3.4倍。該局指出，來自非香港投資者的資金一直佔高比例，充分反映國際投資者對香港財富及資產管理業投下信心的一票，有信心良好勢頭將持續，本港財管業務必處於全球領先位置。
財庫局於Facebook以「匯集財氣 、穩步向前」為題撰文指，儘管面對環球不穩定情況，香港資產管理業的各個組成板塊在去年均錄得增長，包括資產管理及基金顧問業務、私人財富管理，和信託持有資產。此外，去年獲發牌進行資產管理的法團數量上升3%、在港成立的認可基金規模增加5%，而證監會認可ESG基金的規模更按年增加20%。
財庫局提到，截至今年6月底，在港設立的開放式基金型公司（OFC）達371家，較一年前大增逾1.44倍。
財庫局稱，會繼續循多方面鞏固和提升香港資產及財富管理中心的地位，例如在5月延長資助OFC，及房地產投資信託基金（REIT）在港成立，並將盡快落實其他新措施，包括豁免REIT單位轉讓的印花稅、將REIT納入「滬深港通」、優化內地與香港基金互認安排，和計劃容許強積金基金投資合資格的內地REIT等。
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