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中國商務部伙人行等倡優化跨境人民幣服務 加強外資金融服務保障

中國商務部、人民銀行、金管總局及外管局聯合印發《關於加強商務和金融協同 更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，圍繞穩外貿、穩外資、深化「一帶一路」經貿合作和對外投資合作等重點領域，和促融資、防風險、優服務等關鍵環節，提出5方面11條政策措施。

五大方面包括推動外貿質升量穩，優化外貿綜合金融服務；促進外資穩量提質，加強外資金融服務保障；深化「一帶一路」經貿合作和對外投資合作，完善多元化投融資服務；便利跨境貿易和投資發展，優化支付結算環境；做好跨境貿易、投資與金融風險防控，守牢安全底線。

《意見》提出，要優化跨境人民幣服務。指導地方商務主管部門依託真實貿易和投資需求，推動提升便利化水平，優化跨境貿易和投資領域人民幣服務。引導銀行機構持續優化跨境人民幣融資和結算產品，對有實際需求的境外企業優先採用人民幣貸款，更好滿足重點領域跨境人民幣使用需求。

同時，支持銀行機構優化滙率避險服務，研究豐富小幣種套期保值工具。鼓勵有條件的地方推動政銀企擔多方聯動，幫助中小微企業降低外滙套期保值成本。鼓勵保險機構發揮在資信調查、國別風險研究等方面優勢，為企業識別境外客戶風險提供更加有力支持。

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