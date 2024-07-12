擬發新A股募集不超過20億人幣

此外，該集團擬向不超過35名特定投資者發行新A股， 以募集配套資金不超過20億元， 且擬發行新A股數量不超過建議重組前已發行總股本的30%。

該集團指，收購現金代約46.28億元，餘額以每股6. 9元發行6.97億股新A股，每股作價較H股收報6. 11港元溢價約22%。假設收購及發新股募集配套資金完成， 控股股東持股由約55.77%升至佔擴大後股本約57.73%， 維持控股地位。

該集團指，所購4間公司從事液體散貨港口裝卸、 罐區倉儲及管道輸送等業務，假設建議重組於去年底完成， 純利約57.3億元，比建議重組前純利升16.5%。

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