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青島港建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務

青島港（6198）建議重組，以總代價約94.4億元（人民幣，下同）收購液體散貨港口裝卸等業務，包括向控股股東全資附屬日照港集團收購所持油品公司100%股權及日照實華50%股權，及向控股股東另一全資附屬煙台港集團收購所持聯合管道53.88%股權及港源管道51%股權，將以現金及發行新A股方式支付。

擬發新A股募集不超過20億人幣

此外，該集團擬向不超過35名特定投資者發行新A股，以募集配套資金不超過20億元，且擬發行新A股數量不超過建議重組前已發行總股本的30%。

該集團指，收購現金代約46.28億元，餘額以每股6.9元發行6.97億股新A股，每股作價較H股收報6.11港元溢價約22%。假設收購及發新股募集配套資金完成，控股股東持股由約55.77%升至佔擴大後股本約57.73%，維持控股地位。

該集團指，所購4間公司從事液體散貨港口裝卸、罐區倉儲及管道輸送等業務，假設建議重組於去年底完成，純利約57.3億元，比建議重組前純利升16.5%。

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