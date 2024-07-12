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ETF通擴容北向增85隻南向增6隻 7月22日生效

港交所（0388）公布，59隻於上海證券交易所上市的ETF，及26隻於深圳證券交易所上市的ETF 將加入中華通證券名單，可由滬股通和深股通買入及賣出，將於7月22日生效。

上交所及深交所亦發通告指，南向ETF增加包括安碩中國（2801）、標智香港100（2825）、GX中國（3040）、華夏恆生科（3069）、平安香港高息股（3070），以及安碩恆生指數（3115）

另外，港交所同時更新納入ETF通資格準則。南向ETF方面，除先前提出的最近6個月日均資產規模不低於5.5億元、跟蹤的標的指數中，聯交所上市股票權重佔比不低於60%，和港股通股票權重佔比不低於60%外；同時要求，有關ETF不得為合成ETF或槓桿及反向產品。

北向ETF方面，除先前提出的最近六個月日均資產規模不低於5億元（人民幣，下同）。跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於60%，且滬股通股票和深股通股票權重佔比不低於60%。

同時要求北、南向ETF，兩者有關ETF須已上市不少於6個月及跟蹤的標的指數發布時間滿一年。

跟蹤的標的指數或者其編制方案的南北向ETF，亦須符合以下任何一組條件。要求寬基（反映某個市場或某種規模股票表現指數）股票指數，單一成份股權重不超過 30%；追蹤非寬基股票指數的北向ETF中，成份股不可低於30隻；若為非寬基股票指數的ETF，或者單一成份證券權重不超過15%，前五大成份證券權重合計佔比不超過60%，權重佔比合計90%以上的成份股最近一年日均成交金額，位於其所在證券交易所上市股票的前80%。

 

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