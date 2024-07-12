上交所及深交所亦發通告指，南向ETF增加包括安碩中國（2801）、標智香港100（2825）、GX中國（3040）、華夏恆生科（3069）、平安香港高息股（3070），以及安碩恆生指數（3115）。

另外，港交所同時更新納入ETF通資格準則。南向ETF方面，除先前提出的最近6個月日均資產規模不低於5.5億元、跟蹤的標的指數中，聯交所上市股票權重佔比不低於60%，和港股通股票權重佔比不低於60%外；同時要求，有關ETF不得為合成ETF或槓桿及反向產品。

北向ETF方面，除先前提出的最近六個月日均資產規模不低於5億元（人民幣，下同）。跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於60%，且滬股通股票和深股通股票權重佔比不低於60%。

同時要求北、南向ETF，兩者有關ETF須已上市不少於6個月及跟蹤的標的指數發布時間滿一年。

跟蹤的標的指數或者其編制方案的南北向ETF，亦須符合以下任何一組條件。要求寬基（反映某個市場或某種規模股票表現指數）股票指數，單一成份股權重不超過 30%；追蹤非寬基股票指數的北向ETF中，成份股不可低於30隻；若為非寬基股票指數的ETF，或者單一成份證券權重不超過15%，前五大成份證券權重合計佔比不超過60%，權重佔比合計90%以上的成份股最近一年日均成交金額，位於其所在證券交易所上市股票的前80%。

其他報道

青島港建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務

摩根大通次季利潤增長25% 收入升22%勝預期

日本城母企國際家居零售發盈警 料上財年少賺最多38%

小米獲獨立造車資格 北汽變更爲小米

華潤建材科技盈警 料上半年少賺75%

廣聯科技控股暗盤收報升逾一成半 每手帳面賺400元

中國商務部伙人行等倡優化跨境人民幣服務 加強外資金融服務保障

財庫局：上半年OFC達371家 增近1.5倍

證監與中證監舉行執法合作會議 交流唱高散貨等市跨境執法議題

林世雄批評國泰運力恢復慢 國泰：復常計劃進展順利

中國中免上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣 收入跌逾12%

中國上半年新增貸款少過市場預期 6月M1跌幅再擴大

葉茂林減持耀才 套現2726萬

永嘉第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%

領展可持續未來館明起推新主題 介紹循環經濟模式

本港基金首季淨流入330億元 管理資產總值升3%

西鋭飛機首掛平開平收

平安資管：基準情况下恒指未來一年目標價為19,500點

全日沽空金額增4% 沽空比率降至14% 騰訊沽空增39%

外媒爆自願捐精到火星建殖民地 馬斯克否認

港股連升兩日 三大指數、大市成交齊創3周高 恒指收市升461點 北水流入大減

廣聯科技控股暗盤平開 現升約一成 每手帳面賺255元