陳茂波指，這家公司將是港投公司公布的第三家合作伙伴企業。而論壇的重點之一是青年人才培育，當中特別邀請高中學生跟論壇嘉賓交流，並讓他們與新研發的人工智能機械人互動。

現今科技創新正重塑全球各個產業，以至人類的生活方式，年青人只要能夠擁抱轉變、敢於想像、持續學習、堅毅前行，必定能為自己未來的發展開拓新天地。

他又表示，政府一直致力推動本港的創科發展，以及經濟結構的多元化，是希望在增強發展的動能和韌性的同時，為年青人提供更多優質的就業選擇，讓不同志趣和能力的人都能發揮所長。建基於香港的相對優勢，包括較強的基礎科研實力、匯聚全球的數據和人才，以及蓬勃的金融服務，並正聚焦推動多個領域的科技創新，包括人工智能和大數據、生命健康科技、金融科技、新能源和新材料等，因地制宜加速培育「新質生產力」。

除了對大學及科研機構投入大量資源及提供政策支持，我們亦非常重視中小學的科普啟蒙和教育。早年《財政預算案》中已加大投放資源，鼓勵學校推行科普教育。由資助中學購置科技設備，到加強小學生對資訊科技興趣的計劃，都是希望能從小做起，培育香港創科發展所需要的人才根基。今年的《財政預算案》再為小學的相關科普教育增撥超過1.3億元，未來兩個學年每所公帑資助的小學可獲最多30萬元的資助。