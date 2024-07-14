moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太陽城FB發文 周焯華：深愛澳門 多年付出

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華在於2021年被捕、並在2023年初因涉及巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等在澳門被判監18年。事隔一年半，太陽城集團在其官方facebook上刊登一篇疑為周焯華發出的文章。文中周焯華指一眨眼過去兩年多了，指「有時候我會問我自己，我真的做錯了嗎？對澳門，我問心有愧嗎？」

該疑為周焯華所發的文章指，「我生於澳門，長於澳門，從小就在這個城市長大，澳門就是我的家！直到我開創我的事業發展，也從來沒有離開過澳門，我的根就在澳門！」

他又指，從2007年成立太陽城集團以來，一直以貢獻澳門爲己任，時時刻刻提醒自己必須要讓這個小城市在世界的舞台發光發亮，從來沒有一天改變過！多年來，集團積極推動演藝文化娛樂業務，在澳門投資、舉辦、贊助超過50個大型演唱會及表演；投入大量資源推廣澳門這個旅遊目的地，包括贊助「格蘭披治大賽車」、「國際電影展」、「武林群英會」、「澳門小姐」選美比賽等等。

周焯華表示，其對支持社會公益及體育發展事務也是不遺餘力，除了各項的慈善捐款，還成立太陽城義工隊、足球隊、籃球隊和龍舟隊，還有創立勵志青年會……「我對澳門付出這麼多，只有一個原因，就是因為我真的很愛這個地方！」

他指，「我撫心自問，在過去十幾年，我是從來沒有一刻放鬆的！我真的是盡了我所有努力去為澳門作出貢獻！我是真心希望這個城市越來越好的！」

對上一次周焯華公開發文，是2023年12月初，據網上博彩媒體《亞博匯》的報道，周焯華親筆在11月24日寫下《如果能給習近平國家主席寫一封信》。在信內，他稱在這澳門經營了14年，各罪名加起來他卻獲判121年徒刑。他堅稱沒有與客戶有非業務往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金。員工亦沒有沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，他反問怎樣能構成黑社會犯罪。

他又指，在當時的澳門政府及中聯辦的鼓勵和引導下，集團更引進專業管理，建立企業使命，品牌價值和社會責任等。他也明白行業本身也存在不少問題，多年來他也寫過幾篇文章勸籲同業不要因底面而過度放貸，但是行業整個運作模式十幾年來幾乎一樣，他反問為何今天的反差會那麼大，而且在之前毫無預警或設紅線。

他又謂發信非有冒犯之意，而是情非得已，只希望有一個公平和正常的裁決。