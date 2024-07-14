該疑為周焯華所發的文章指，「我生於澳門，長於澳門，從小就在這個城市長大，澳門就是我的家！直到我開創我的事業發展，也從來沒有離開過澳門，我的根就在澳門！」

他又指，從2007年成立太陽城集團以來，一直以貢獻澳門爲己任，時時刻刻提醒自己必須要讓這個小城市在世界的舞台發光發亮，從來沒有一天改變過！多年來，集團積極推動演藝文化娛樂業務，在澳門投資、舉辦、贊助超過50個大型演唱會及表演；投入大量資源推廣澳門這個旅遊目的地，包括贊助「格蘭披治大賽車」、「國際電影展」、「武林群英會」、「澳門小姐」選美比賽等等。

周焯華表示，其對支持社會公益及體育發展事務也是不遺餘力，除了各項的慈善捐款，還成立太陽城義工隊、足球隊、籃球隊和龍舟隊，還有創立勵志青年會……「我對澳門付出這麼多，只有一個原因，就是因為我真的很愛這個地方！」

他指，「我撫心自問，在過去十幾年，我是從來沒有一刻放鬆的！我真的是盡了我所有努力去為澳門作出貢獻！我是真心希望這個城市越來越好的！」

對上一次周焯華公開發文，是2023年12月初，據網上博彩媒體《亞博匯》的報道，周焯華親筆在11月24日寫下《如果能給習近平國家主席寫一封信》。在信內，他稱在這澳門經營了14年，各罪名加起來他卻獲判121年徒刑。他堅稱沒有與客戶有非業務往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金。員工亦沒有沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，他反問怎樣能構成黑社會犯罪。

他又指，在當時的澳門政府及中聯辦的鼓勵和引導下，集團更引進專業管理，建立企業使命，品牌價值和社會責任等。他也明白行業本身也存在不少問題，多年來他也寫過幾篇文章勸籲同業不要因底面而過度放貸，但是行業整個運作模式十幾年來幾乎一樣，他反問為何今天的反差會那麼大，而且在之前毫無預警或設紅線。

他又謂發信非有冒犯之意，而是情非得已，只希望有一個公平和正常的裁決。