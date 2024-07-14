集團指，根據稅務法院，MLB 、五礦資源及作為貸方的中國貸款銀行方之間關係的性質並非為逃稅目的。因此稅務法院得出結 論， SUNAT的詮釋違背該法律，並駁回SUNAT上訴，及撤銷就涉及4800萬美元之2014年 的最初評估與涉及1.99億美元之2016年的稅務年度相關的上訴評估，總金額為2.47億美元。

SUNAT指稱，MLB、五礦資源及五礦資源之最終控股股東中國五礦集團與中國貸款銀行方有關聯，乃由於MLB、五礦資源及中國五礦與中國政府；及貸方與中國政府之間存在若干指稱的連繫所致。SUNAT使用該解釋對關聯方貸款徵收30%的預扣稅稅率，而非離岸銀行 貸款通常預扣稅稅率4.99%。

就評定資本弱化規定時，SUNAT亦依據此詮釋以否決來自貸方貸款的利息扣減，理由是計算 MLB 的關聯方債務權益比率時應包括所稱的關聯方負債。MLB反對SUNAT有關所有中國公司為關聯公司之詮釋以及有關秘魯所得稅法之應用。