個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.91%，折合報393.9元；阿里巴巴（9988）升1.43%，折合報77.73元；美團（3690）升2.43%，折合報120.08元；匯控（0005）升0.96%，折合報68.36元；建行（0939）升1.41%，折合報5.6元。

道期現升0.133%；標期現升0.11%；納期現升0.17%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.92%。

VIX指數隔晚跌3.56%或0.46點，報12.46點。

紐油現跌0.09%或0.07美元，報82.13美元；布油現跌0.1%或0.09美元，報84.94美元；金價現跌0.15%或3.85美元，報2407.58美元；LME 銅期貨隔晚升0.92%或90.5美元，報9877美元。比特幣現升1.51%或911.2美元，報61026.39美元；美國10年期債息現跌0.64%或0.0272厘，報4.1829厘。

今日焦點股份可留意：

廣聯科技（2531）上市，定價4.7元。

五礦資源（1208）：秘魯稅務法院判旗下公司毋須繳30%懲罰性稅項。

濰柴（2338）預告中期純利或多賺六成。

萬洲國際（0288）擬分拆美國墨西哥食品業務上市 。

國泰（0293）：港航空業重建步伐更快，長途線需求仍強勁。林世雄批評國泰運力恢復慢，國泰：復常計劃進展順利。

中集集團（2039）料中期盈利最多10億人幣升1.4倍。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，料中期盈利升最多逾7倍。

青島港（6198）建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務。

日本城母企國際家居零售（1373）發盈警，料上財年少賺最多38%。

小米（1810）獲獨立造車資格，北汽變更爲小米。

華潤建材科技（1313）盈警，料上半年少賺75%。

中國中免（1880）上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣，收入跌逾12%。

葉茂林減持耀才（1428），套現2726萬。

永嘉（3322）第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%。

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