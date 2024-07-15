恒指今早低開91點或0.51%，報18201點，大市成交金額22億元；國指今早低開48點或0.75%，報6483點。恒生科技指數開市報3736點，跌1.21%。上升股份比例為6.27%，下跌為5.29%，無升跌為88.43%。