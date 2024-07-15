恒指今早低開91點或0.51%，報18201點，大市成交金額22億元；國指今早低開48點或0.75%，報6483點。恒生科技指數開市報3736點，跌1.21%。上升股份比例為6.27%，下跌為5.29%，無升跌為88.43%。
藍籌15隻升，47隻下跌，20隻無升跌。萬洲（0288）升3.44%，報5.42元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.41%，報109.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報37.7元，升2.03%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.05元，跌5.31%。
恒指續高於20天線(17934.66點)，受制於50天線(18352.36點)。科指跌穿250天線(3756.63點)，10天線(3639.55點)升穿100天線(3630.82點)。
廣聯科技（2531）上市，定價4.7元。開市報5.48元，升16.6%。
五礦資源（1208）：秘魯稅務法院判旗下公司毋須繳30%懲罰性稅項。開市報3.1元，升2.99%。
濰柴（2338）預告中期純利或多賺六成。開市報12.8元，升2.73%。
萬洲國際（0288）擬分拆美國墨西哥食品業務上市 。開市報5.42元，升3.44%。
國泰（0293）：港航空業重建步伐更快，長途線需求仍強勁。林世雄批評國泰運力恢復慢，國泰：復常計劃進展順利。開市報8.32元，跌0.24%。
中集集團（2039）料中期盈利最多10億人幣升1.4倍。開市報6.5元，升2.69%。
洛陽鉬業（3993）發盈喜，料中期盈利升最多逾7倍。開市報7.79元，升2.64%。
青島港（6198）建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務。開市報6.21元，升1.64%。
日本城母企國際家居零售（1373）發盈警，料上財年少賺最多38%。開市報1.27元，升0.79%。
小米（1810）獲獨立造車資格，北汽變更爲小米。開市報16.84元，無升跌。
華潤建材科技（1313）盈警，料上半年少賺75%。開市報1.78元，跌1.11%。
中國中免（1880）上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣，收入跌逾12%。開市報54元，跌2.09%。
葉茂林減持耀才（1428），套現2726萬。開市報1.81元，無升跌。
永嘉（3322）第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%。無成交，報0.163元。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見19元，開市報19元，升3.26%；廣聯科技（2531）創上市新高，見5.48元，平上市低位4.7元，開市報5.48元，升16.6%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.16元，開市報5.16元，升0.39%；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元。
異動股
上升異動股，包括，廣聯科技（2531）創上市新高，見5.48元，平上市低位4.7元，開市報5.48元，升16.6%；金斯瑞生物科技（1548）開市報11.5元，升15%；海普瑞（9989）開市報3.72元，升14.81%；ＭＩ能源（1555）開市報0.026元，升13.04%；能源國際投資（0353）開市報0.6元，升11.11%；基地錦標集團（8460）開市報0.071元，升10.94%；新源萬恒控股（2326）開市報0.012元，升9.09%；嘉實比特幣（3439）開市報7.705元，升7.84%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.83元，升7.79%；天潤雲（2167）開市報2.55元，升7.59%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報23.26元，升7.59%。
下跌異動股，包括，天源集團（6119）開市報0.66元，跌9.59%；冠轈控股（1872）開市報0.465元，跌7%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；中國鐵建（1186）開市報5.14元，跌6.2%；中電華大科技（0085）開市報1.22元，跌6.15%；中國抗體－Ｂ（3681）開市報1.58元，跌5.95%；易生活控股（0223）開市報0.255元，跌5.56%；百奧家庭互動（2100）開市報0.224元，跌5.49%；海爾智家（6690）開市報24.05元，跌5.31%。
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