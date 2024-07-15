從短期來看，第二季經濟增長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運轉中的困難挑戰增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等。但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運作、長期向好的基本面沒有改變，高品質發展的大勢沒有改變。

總的來看，第二季度經濟運作可以概括為「形有波動、勢仍向好」，短期波動不會改變長期向好大勢。

樓市方面，近期市場活躍度提升。各地區各部門適應房地產市場供需關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，紮實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度提升。房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處於調整轉型過程中。

從就業看，儘管面臨總量和結構性壓力，但經濟增長特別是勞動密集度高的服務業持續恢復，為穩定擴大就業提供了支撐，加上就業優先政策發力顯效，新產業新業態新模式蓬勃發展催生新型職業需求，就業情勢整體穩定。上半年，城鎮調查失業率穩中有降，平均值為5.1%，較上年同期下降0.2個百分點，尤其是第二季以來，失業率穩定在5.0%；批發零售、住宿餐飲、交通運輸、資訊傳輸等服務業就業人數較去年同期增加。

從物價來看，隨著經濟持續恢復、就業收入穩定，市場供需關係改善，物價水準溫和回升。上半年，居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.1%，其中第二季上漲0.3%；核心CPI基本上穩定，較去年同期上漲0.7%。

從國際收支看，上半年貨物進出口總額達21.2兆元，規模創歷史同期新高，重點產品出口優勢鞏固，外匯存底穩定在3.2兆美元以上。此外，一些能夠直觀反映經濟運作的實體量指標也維持了穩定增長。上半年，規模以上工業發電量較去年同期增長5.2%，貨運量、營業性客運量分別增長4.2%、13.2%。

發言人指，儘管國內外環境複雜多變，但經濟運行總體平穩，既有量的增長，更有質的提升，應該說是一份可圈可點、沉甸甸的成績單。下階段，更好統籌穩增長和增後勁，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌發展和安全，進一步實施好宏觀政策，精準發力、持續用力、形成合力，促進經濟持續健康發展。

國家統計局發言人就2024年上半年國民經濟運作回答記者問全文：

1.從剛發布的數據情况來看，如何評估今年上半年經濟運行表現？

答：上半年，外部環境複雜性嚴峻不確定性明顯上升、國內結構調整持續深化等帶來新挑戰，但宏觀政策效應持續釋放、外需回暖、新質生產力加速發展等因素也形成新支撐。總的來看，上半年國民經濟延續恢復向好態勢，運作整體平穩、穩中有進，成績得來不易。

一是從宏觀指標來看，經濟運作整體平穩。觀察經濟運作狀況，通常看經濟增長、就業、物價和國際收支四大宏觀指標。從經濟增長來看，上半年我國國內生產毛額61.7兆元，較去年同期增長5.0%，對於我們這麼大體量的經濟體，能夠實現5%左右的中高速增長難能可貴。從就業看，儘管面臨總量和結構性壓力，但經濟增長特別是勞動密集度高的服務業持續恢復，為穩定擴大就業提供了支撐，加上就業優先政策發力顯效，新產業新業態新模式蓬勃發展催生新型職業需求，就業情勢整體穩定。上半年，城鎮調查失業率穩中有降，平均值為5.1%，較上年同期下降0.2個百分點，尤其是第二季以來，失業率穩定在5.0%；批發零售、住宿餐飲、交通運輸、資訊傳輸等服務業就業人數較去年同期增加。從物價來看，隨著經濟持續恢復、就業收入穩定，市場供需關係改善，物價水準溫和回升。上半年，居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.1%，其中第二季上漲0.3%；核心CPI基本上穩定，較去年同期上漲0.7%。從國際收支看，上半年貨物進出口總額達21.2兆元，規模創歷史同期新高，重點產品出口優勢鞏固，外匯存底穩定在3.2兆美元以上。此外，一些能夠直觀反映經濟運作的實體量指標也維持了穩定增長。上半年，規模以上工業發電量較去年同期增長5.2%，貨運量、營業性客運量分別增長4.2%、13.2%。

二是從發展品質來看，轉型升級穩中有進。當前我國正處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，觀察中國經濟發展情况不僅要看經濟增長之“量”，更要看轉型之“效”、發展之“質”。今年以來，各地區各部門錨定高品質發展首要任務不動搖，完整、準確、全面貫徹新發展理念，有力推動動能轉換、結構升級、質效提升。上半年，產業向「新」向「綠」轉型態勢更加明顯，規模以上高技術製造業增加值佔規模以上工業增加值的比重為15.8%，比第一季提高0.6個百分點；集成電路、服務機器人、新能源汽車、太陽能電池等智慧綠色新產品表現亮眼，產量均維持兩位數增長，為經濟發展積蓄了新動能。大數據、人工智慧等新技術催生新的消費場景，直播帶貨、即時配送等消費新模式不斷湧現，帶動實體商品網上零售額年增8.8%，快遞業務量突破800億件。新技術持續賦能綠色發展，清潔能源生產較快增長，節能降碳有正面進展，經濟發展的綠色含量提升。上半年，規模以上工業水力發電、核能、風電、太陽能發電量合計年增13.4%，佔規模以上工業發電量比重提升；單位GDP能耗持續下降。夏收糧油再獲豐收，能源安全保障能力與產業鏈供應鏈韌性提升，守住了不發生系統性風險的底線。

三是從發展環境來看，成績取得殊為不易。事非經過不知難，成如容易卻艱辛。今年以來，全球經濟增長動能偏弱，通脹具有黏性，地緣政治衝突、國際貿易摩擦等議題頻繁，國內有效需求不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，推動經濟穩定運作面臨諸多困難和挑戰。在這種複雜情况下，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢、不斷加強頂層設計和整體規劃，各地區各部門鼓足幹勁、靠前發力有效落實各項宏觀政策，全國人民頂住壓力、持續奮鬥，各方面都付出了艱辛努力，取得的成績很不容易、極不尋常。放在全球座標中觀察，我國經濟表現依然較好，第一季GDP增長速度快於美國、歐元區、日本等主要經濟體，結合第二季國內外情勢，預計上半年我國經濟增長仍將維持領先，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。

綜上所述，儘管國內外環境複雜多變，但我國經濟運行總體平穩，既有量的增長，更有質的提升，應該說是一份可圈可點、沉甸甸的成績單。下階段，既要堅定發展信心，看到經濟發展的強大韌性、巨大潛力、有利支撐；也要堅持底線思維，充分估計發展中的困難、挑戰和不確定性，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，更好統籌穩增長和增後勁，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌發展和安全，進一步實施好宏觀政策，精準發力、持續用力、形成合力，促進經濟持續健康發展。

2.第二季GDP增長率出現回落，請問如何看待第二季經濟運作表現，下半年經濟走勢如何？

答：今年上半年，外部環境更趨複雜嚴峻不確定，國內結構調整陣痛顯現，影響經濟增長的因素較以往更為複雜，在這種複雜局面下，我國經濟頂住壓力，運作總體平穩、結構不斷升級，成績得來不易。從第二季度當季情况看，國內生產總值按年增長4.7%，增速比一季度回落，對此，要全面地辯證地看，既要看到短期波動之“形”，更要看到長期發展之「勢」。

從短期來看，第二季經濟增長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運轉中的困難挑戰增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等。但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運作、長期向好的基本面沒有改變，高品質發展的大勢沒有改變。第二季經濟體量超過32兆元，工業增加價值、貨物進出口總額都超過10兆元，這些總量指標規模依然十分可觀。就業情勢較穩定，第二季度城鎮調查失業率與上年同期及第一季相比均下降0.2個百分點，客運量、鐵路貨運量、用電量等實物量指標保持較快增長，製造業高端化、智慧化、綠色轉型紮實推動，新產業新動能培育增長。這些都顯示當前經濟穩定運行的態勢沒有變，推動經濟轉型升級和高品質發展的正面因素還在持續累積。

展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但是這些都是前進中的問題、增長中的煩惱，歸根結底要在推動發展中不斷加以解決，對於這些問題，有關部門有清醒的認識，並已採取一系列措施加以解決。綜合來看，我國發展面臨的有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。

從供給支撐看，我國夏收糧油再獲豐收，為推動經濟穩定運作、保障和改善民生提供了有利條件。作為實體經濟的根基，製造業規模持續擴大、佔比穩定提升、結構不斷優化，重要產業鏈供應鏈安全保障能力增強，既是上半年經濟運作的亮點，也是下半年穩定增長的重要支撐。二季度，製造業增加價值佔國內生產毛額比重為27.0%，年增0.1個百分點。從需求支撐來看，世界經濟溫和復蘇，部分主要經濟體進入補庫存周期，消費電子等產業上行周期可望延續，有利於我國外需改善。聯合國貿發會議預測2024年全球貿易額可能達到32兆美元的高水準；世界銀行將2024年全球經濟增長預期由先前的2.4%上調至2.6%。同時，我國居民衣食住行和精神文化需求潛力大，暑期旅遊研學旺季、開學季、「十一」長假等也有助於帶動消費恢復。短板領域、弱點和新領域新賽道投資還有很大空間，「兩重」項目加快下達、建設提速也有利於帶動投資增長。從動力支撐來看，我國傳統產業改造升級步伐加快，新能源、新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業不斷增長，有助於對冲下行壓力、增強上行動力。上半年，規模以上電子及通訊設備製造業、航太器及設備製造業增加值較去年同期分別增長12.5%、10.0%；新型消費、新基建等領域發展活力也不斷釋放。從政策支撐來看，大規模設備更新和消費品以舊換新政策效應不斷顯現，前期發放的專項債、超長期特別國債等逐步轉化為實物工作量，強化政策統籌、綜合施策將持續形成政策合力，為經濟平穩運行提供有利政策條件。黨的二十屆三中全將對進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化作出戰略部署，將會進一步凝聚社會共識、解放和發展社會生產力、激活和增強社會活力。

總的來看，第二季度經濟運作可以概括為“形有波動、勢仍向好”，短期波動不會改變長期向好大勢。同時，我們也要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高度重視、積極應對當前經濟發展面臨的各種困難挑戰，不斷培育壯大新質生產力，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

3.今年以來，中央出台了一系列宏觀調控舉措，例如大規模設備更新和消費品以舊換新、調整優化房地產政策等，請問政策效果怎麼樣？數據上有哪些體現？

答：面對錯綜複雜的國內外環境，各地區各部門認真貫徹黨中央、國務院決策部署，加大宏觀政策實施力度，圍繞擴內需、提信心、惠民生、防風險，靠前發力、加速推動一批針對性、組合性強的政策措施，隨著各項政策逐步落實落地，政策效應陸續顯現，對推動經濟穩定運行、引導產業轉型升級發揮了積極作用。

第一，設備更新和消費品以舊換新需求正逐步釋放。在大規模設備更新政策帶動下，上半年設備工用設備購買投資年增17.3%，拉動固定資產投資增長2.1個百分點，貢獻率達54.8%；製造業技術改造投資增長10.0%，高於製造業投資0.5個百分點。大規模設備更新帶動了相關設備生產較快增長，並惠及多個重點產業。上半年，規模以上金屬冶煉設備、工具機數控裝置、農產品加工專用設備產量較去年增長19.7%、19.2%、49.4%。消費品以舊換新政策引導居民消費潛力有序釋放，對拉動汽車、家電等耐用消費品增長起到了一定的「催化」作用。上半年，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額年增3.1%，較上年同期加快2.1個百分點。乘用車市場資訊聯席會數據顯示，上半年，狹義乘用車零售量984萬輛，較去年同期增長3.3%；其中新能源乘用車零售量411萬輛，增長33.1%。截至6月25日12時，商務部汽車以舊換新資訊平台已收到汽車報廢更新補助申請約11.3萬份，申請量呈現加速增長態勢。

第二，近期房地產市場活躍度提升。各地區各部門適應房地產市場供需關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，紮實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度提升。上半年，全國新建商品房銷售面積、銷售額年比分別下降19.0%、25.0%，降幅比1—5月收窄1.3、2.9個百分點；房屋新開工面積、房地產開發企業到位資金降幅也收窄。從住建等相關部門了解的情况來看，近幾個月二手房網簽面積按年也增長，一線城市6月份成交面積按月增長較快。同時，保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造等「三大工程」積極推進，有利於建構房地產市場發展新模式，也為投資擴張增添了動力。上半年，房地產「三大工程」拉動房地產開發投資0.9個百分點。當然也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處於調整轉型過程中。

第三，超長期特別國債、專案債等發行使用為投資增長提供了資金保障。擴大有效益的投資、發揮好政府投資對全社會投資的帶動效應是今年投資工作的關鍵。相關部門統籌用好超長期特別國債、地方政府專案債務和中央預算資金，合理安排發行、使用進度，推動重點領域、重點項目建設，為推進投資領域提質增量提供了必要的資金保障。上半年，基礎建設投資年增5.4%，比全部投資快1.5個百分點，拉動全部投資增長1.2個百分點，其中鐵路運輸業投資增長18.5%，水利管理業投資增長27.4%。目前，2023年增發國債1.5萬個工程已全部動工。

4.新質生產力是推動高品質發展的內在要求和重要著力點。今年以來，各地區積極培育新質生產力，請問新質生產力發展如何？經濟高品質發展進程中有哪些亮點？

答：高品質發展是新時代的硬道理，也是全面建構社會主義現代化國家的首要任務。今年以來，各地區各部門在穩定經濟運作的同時，對標高品質發展需要，在轉方式、調結構、提質、增效益上持續用力，著力激發內生動力活力，以確定性的轉型升級應對不確定性的風險挑戰，高品質發展穩步推進、勢頭向好。

一是科技創新引領作用增強，新質生產力培育增長。科技創新是發展新質生產力的核心要素，今年以來重大科技成果不斷湧現，大國重器頻頻“上新”，國內首個“地面空間站”通過驗收，C919大型客機累計交付6架，深中通道正式通車試運營，嫦娥六號實現月背採樣返回，成功搭建國際首個通訊與智慧融合的6G試驗網，科技自立自強水準持續提升，為加速發展新質生產力注入了新動能。製造業高端化、智慧化、綠色化紮實推進，新產業新產品日益成為新的增長點。上半年，規模以上高科技製造業增加價值年增8.7%，以資訊傳輸、軟體與資訊科技服務業為代表的現代服務業增加價值維持兩位數增長；3D列印設備、服務機器人、智慧手錶等智慧產品產量分別增長51.6%、22.8%、10.9%。高技術產業投資持續較快增長，數位新基建加速建設，投資對優化供給結構的關鍵角色較好發揮。上半年，高技術產業投資年增10.6%，快於全部投資6.7個百分點。截至5月底，全國新建5G基地台46萬個；規劃具有高效能電腦叢集的智算中心達10餘個，智慧算力佔算力總規模比重超過30%。

二是綠色低碳轉型持續深入，能源生產消費結構持續優化。綠色是高品質發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力。順應綠色低碳發展新趨勢，我國新能源產業仰賴持續的技術創新、完善的產業鏈體系實現較快增長。上半年，新能源汽車產量年增34.3%，配套產品充電樁、汽車用鋰離子動力電池產量分別增長25.4%、16.5%。光伏產業鏈增勢良好，主要原料多晶矽、單晶矽、太陽能工業用超白玻璃產量較去年同期增長55.4%、43.6%、42.8%。同時，清潔能源體系加速建設，重點領域節能降碳有序推進，綠色生產方式與生活方式逐步形成。初步測算，上半年非化石能源消耗量佔能源消耗總量的比重年增1.9個百分點。

三是高水準開放繼續深化，國際循環的品質進一步提升。在世界經濟增長動能偏弱、外部不確定不穩定因素增多的背景下，我國外貿出口質升量穩，進口規模穩步擴大，對經濟增長做出了積極貢獻。上半年，汽車、船舶、積體電路等產品出口額較去年同期分別增長22.2%、91.1%、25.6%；民營企業進出口額增長11.2%，佔進出口總額比重提升至55%，外貿主力軍持續發展壯大。上半年，貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率為13.9%。我國積極拓展世界經貿合作“朋友圈”，上半年對共建“一帶一路”國家合計進出口額按年增長7.2%；中歐班列累計開行量比上年提前19天突破萬列，累計發送貨物量增長11%，為維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通發揮了積極作用。同時，免簽國家範圍持續擴大，外國人來華經商、旅遊觀光、探親訪友熱度攀升，中外人員交流更加密切。上半年，全國各口岸入境外國人超1,400萬人次，其中透過免簽證入境的外國人次較去年同期增長近2倍。

四是基本民生保障有效，安全發展基礎得以鞏固。繼續加大保基本兜底線力度，突顯抓好重點群體就業，實際在發展中保障和改善民生。上半年，全國居民人均轉移淨收入年比名目增加5.0%；其中人均社會救濟和補助收入、人均退休金離退休金分別增長5.5%、8.9%；外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率均值為4.7%，低於全國城鎮調查失業率0.4個百分點。夏糧再獲豐收，全國夏糧產量2,996億斤，較上年增產2.5%。主要能源供給持續增加，生產生活用能較好保障。上半年，規模以上工業原油、天然氣產量較去年同期分別增長1.9%、6.0%。製造業補鏈強鏈持續推進，創新主體不斷培育，產業鏈韌性提升。截至6月底，全國累計培育專精特新中小企業已超14萬家，其中「小巨人」企業1.2萬家。

也要看到，我國仍處於經濟恢復和轉型升級關鍵期，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內發展不均衡問題突出，制約高品質發展的因素還不同程度存在，推動高品質發展仍需久久為功、持續用力。要繼續落實黨中央決策部署，完整、準確、全面貫徹新發展理念，把加快建設現代化產業體系、推進高水平科技自立自強、加快構建新發展格局等戰略任務落實到位，促進新舊動能平穩轉換，切實增強經濟內生動力。

5.黨的二十屆三中全會將為我國改革發展做出重要部署，請問問從主要數據指標看，黨的十八大以來，我國改革發展取得了哪些突出成就？

答：改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。黨的十八大以來，習近平總書記以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，在新的歷史關頭作出全面深化改革的重大戰略決策，著力增強改革的系統性、整體性、協同，著力激發高品質發展的動力、活力、潛力，引領我國經濟社會發展有新的歷史性成就、發生新的歷史性變革。

一是經濟實力實現歷史性躍升。在科學有效的宏觀調控作用下，我國經濟克服多種困難挑戰，經濟實力、綜合國力、國際影響力大幅提升。 2013—2023年，經濟實現了每年平均6.1%的中高速增長，增長速度居世界主要經濟體前列，對世界經濟增長年平均貢獻率超過30%。 2023年，經濟總量超過126兆元，以不變價計算比2012年增長92.4%，佔世界經濟比重達18%左右，比2012年提高約7個百分點，穩居世界第二位。人均GDP實現新突破，2023年達89,538元，每年平均匯率折算達1,2,681美元，連續3年超過1.2萬美元。在經濟維持中高速增長的同時，就業物價整體穩定，2013—2023年累計實現城鎮新增就業超1.4億人；國際收支基本平衡，近年來外匯儲備規模穩定在3.2兆美元以上。

二是創新型國家建設成果豐碩。我國把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，「嫦娥」奔月、「北斗」組網、「奮鬥者號」逐夢深藍，國家戰略科技力量顯著增強。 2023年，我國全社會研究與試驗發展（R&D）經費投入強度為2.64%，較2012年提升0.73個百分點，超過歐盟國家平均。截至2023年底，國內有效發明專利達401.5萬件，成為全球首個國內有效發明專利數量突破400萬件的國家。科技創新持續賦能新質生產力發展，2013—2023年規模以上高技術製造業增加值年均增長10.3%，以新一代資訊科技、高端設備、航空航太為代表的高新技術產業不斷發展壯大。

三是經濟發展的協調性不斷提升。我國堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加速建立現代化產業體系，工業結構向中高端邁進。 2023年，規模以上高技術製造業、設備製造業增加價值佔規模以上工業增加值比重分別達15.7%、33.6%，較2012年提高6.3、5.4個百分點。需求結構持續改善，消費主引擎角色進一步增強，2023年最終消費支出對經濟增長貢獻率為82.5%。新型都市化取得顯著成效，2023年末期常住人口都市化率為66.16%，較2012年末提高13.06個百分點。區域協調發展縱深推進，南水北調、西氣東輸、西電東送、東數西算等重大工程顯著改善了區域發展格局，京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等區域重大策略培育出更多發展動力源和增長極。

四是綠色發展邁出堅實步伐。藍天、碧水、淨土保衛戰取得重大戰略成果，重污染天數明顯減少，水環境品質顯著改善，土壤風險得到有效管控。清潔能源快速發展，新能源產業鏈輻射帶動作用增強，綠色低碳發展概念更深入。 2023年，清潔能源消耗佔總能源消耗的26.4%，較2012年增加11.9個百分點；新能源汽車產銷售連續9年位居世界第一。 2013—2023年，我國以年均3.3%的能源消費增長率支撐了年均6.1%的經濟增長，能耗強度累積26.1%，是全球能耗強度降低最快的國家之一。

五是全面深化改革開放向縱深推進。以經濟體制改革為重點全面深化改革，高標準市場體系建設穩步推進，要素市場化配置體制機制更加完善，全國統一大市場加速形成，各類經營主體活力不斷激發。 2023年底登記在冊經營主體1.84億戶，是2012年的3.3倍。全方位高水準開放型經濟加速形成，貨物貿易規模連創新高，從2012年的24.4兆元增加到2023年的41.8兆元，出口國際市佔率從11.1%提升到14.2%。 「一帶一路」朋友圈擴容至150多個國家、​​30多個國際組織，中歐班列通達歐洲25個國家200多個城市。

六是人民生活得到全方位改善。脫貧攻堅戰取得重大成果，歷史性消除了絕對貧困，補齊了全面建成小康社會最突出短板。居民收入穩定增加，耐用消費品升級換代，民眾幸福感獲得感不斷提升。 2013—2023年，全國居民人均可支配所得年平均實際增長6.2%。 2023年，居民每百戶家用汽車擁有量為49.7輛，是2013年的2.9倍。社會安全體系建置駛入快車道，截至2023年底全國基本養老保險投保人數10.7億人，基本醫療保險覆蓋13.3億人，已建成全球規模最大的社會保障體系。各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，國民素質穩定提升，2023年勞動年齡人口平均受教育年限達11.05年。

七是安全保障能力逐步提升。糧食安全得到有力保障，中國人的飯碗端得更穩更牢。 2023年，糧食總產量1,3908億斤，連續9年穩定在1.3兆斤以上，人均糧食佔有量超過490公斤，高於國際公認的400公斤糧食安全線。能源供給保障能力持續提升，煤、油、氣、電、核及再生能源多輪驅動的能源供應體系基本形成。 2023年，一次能源生產總量達到48.3億噸標準煤，比2012年增長37.6%。關鍵核心技術攻關不斷突破，在關係國家安全的領域和節點建構自主可控、安全可靠的國內生產供應體系。 2023年，我國製造業增加價值連續14年位居全球首位，超四成主要工業產品產量居世界第一。

在黨的十八大以來全面深化改革的偉大實踐中，我們積累了豐富的物質技術基礎，這為全面建設社會主義現代化國家注入了不竭動力，也為我們有效應對化解前進道路上的一系列風險挑戰增添了底氣和信心。目前我國面臨的發展環境仍是機會與挑戰並存，但總的來看，機會大於挑戰，辦法多於困難。對此，要堅定發展信心、維持策略定力，緊抓一切有利時機、用好一切有利條件，深化改革，著力解決制約高品質發展的卡點堵點問題，不斷為經濟社會發展增動力、添活力。

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