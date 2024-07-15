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港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR無升跌報4.6%，是7月12日後最低，當日報4.6%。

港元現報7.8079元貶值5點子，曾貶值最多15點子，報7.8089元，亦曾升值最多4點子，報7.807元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.36點子至4.44119%，是7月11日後最低；1星期HIBOR升2.56點子至4.5256%，是7月9日後最高；2星期HIBOR升2.52點子至4.54119%，是7月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至4.71244%，是7月11日後最低；6個月期HIBOR升0.7點子至4.80696%，是7月10日後最高；12個月期HIBOR跌0.65點子至4.89417%，是5月17日後最低。

美元指數現報104.218升值0.125點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44228%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8423%，終止單日擴闊，利差是7月01日後最窄，當日差距為-0.8384%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年7月05日，當日利差報-0.9298%。

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