內地第二季經濟數據遜預期，A股、港股跌幅加大，科指曾跌逾2.6%，見兩周最大跌幅，A股中創業板指數亦曾跌逾1%。在周末襲擊事件發生後，市場聚焦「特朗普交易」，美元指數反彈，創逾兩周最大升幅，比特幣亦漲約4%，觸及本月初以來的高位。