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恒指半日跌254點 科指跌2.4% 北水流入近一周最多 廣聯科技升1.9%

內地第二季經濟數據遜預期，A股、港股跌幅加大，科指曾跌逾2.6%，見兩周最大跌幅，A股中創業板指數亦曾跌逾1%。在周末襲擊事件發生後，市場聚焦「特朗普交易」，美元指數反彈，創逾兩周最大升幅，比特幣亦漲約4%，觸及本月初以來的高位。

恒指今早低開91點，高位跌49點，低位跌278點，高低波幅229點。上升股份比例為14.21%，下跌為34.85%，無升跌為50.92%。

恒指半日跌254點或1.39%，報18038點，大市成交金額507億元；國指跌102點或1.56%，報6430點。恒生科技指數收報3689點，跌2.44%。

藍籌股成交金額220.57億元，佔大市成交43.5%；科指成份股成交金額109.71億元，佔大市成交21.63%；國指成份股成交金額180.95億元，佔大市成交35.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.04%，至78.3億元，佔大市成交15.41%。牛熊證成交金額39.2億元，減少24.72%；窩輪成交金額39.1億元，減少16.96%。

藍籌10隻升，72隻下跌，0隻無升跌。神華（1088） 升2.04%，收報34.95元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌4.53%，收報61.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.05元，升2.44%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報125.4元，跌8.13%。

恒指下試20天線(17926.52點)，受制於50天線(18349.1點)。科指跌穿250天線(3756.44點)，下試20天線(3661.14點)，10天線(3634.88點)升穿100天線(3630.36點)。

北水南下合計淨流入26.19億元，較上日增加1430.92%，淨流入金額是7月9日36.5億元後最多。連續第14日流入，累計流入322.99億元，對上一次連續14日淨流入是6月4日。

廣聯科技（2531）上市，定價4.7元。收報4.79元，升1.91%。

五礦資源（1208）：秘魯稅務法院判旗下公司毋須繳30%懲罰性稅項。收報3.08元，升2.33%。

濰柴（2338）預告中期純利或多賺六成。收報12.78元，升2.57%。

萬洲國際（0288）擬分拆美國墨西哥食品業務上市 。收報5.28元，升0.76%。

國泰（0293）：港航空業重建步伐更快，長途線需求仍強勁。林世雄批評國泰運力恢復慢，國泰：復常計劃進展順利。收報8.29元，跌0.6%。

中集集團（2039）料中期盈利最多10億人幣升1.4倍。收報6.3元，跌0.47%。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，料中期盈利升最多逾7倍。收報7.85元，升3.43%。

青島港（6198）建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務。收報6.09元，跌0.33%。

日本城母企國際家居零售（1373）發盈警，料上財年少賺最多38%。收報1.22元，跌3.17%。

小米（1810）獲獨立造車資格，北汽變更爲小米。收報16.54元，跌1.78%。

華潤建材科技（1313）盈警，料上半年少賺75%。收報1.83元，升1.67%。

中國中免（1880）上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣，收入跌逾12%。收報53.7元，跌2.63%。

葉茂林減持耀才（1428），套現2726萬。收報1.83元，升1.1%。

永嘉（3322）第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%。收報0.163元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國電信（0728）創上市新高，見4.98元，收報4.92元，跌0.61%；昇能集團（2459）創上市新高，見19元，收報18.58元，升0.98%；騰訊控股（80700）創上市新高，見372.8元，收報365元，跌1.08%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.54元，收報42.18元，跌0.19%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.85元，收報1061.85元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見560.65元，收報560.65元，升0.18%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.35元，收報114.35元，升0.31%；EDA集團（2505）創上市新高，見5.84元，收報5.75元，升6.68%；經發物業（1354）創上市新高，見8.25元，收報8.02元，升1.13%；廣聯科技（2531）創上市新高，見5.6元，平上市低位4.7元，收報4.79元，升1.91%；丘鈦（1478）創52周高，見5.14元，收報5元，跌0.4%；ASMPT（0522）創52周高，見113.8元，收報113.3元，升4.23%；聯亞集團（0458）創52周高，見3.01元，收報3.01元，升2.03%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.44元，收報0.43元，升2.38%；千百度（1028）創52周高，見0.315元，收報0.315元，升3.28%；米格國際控股（1247）創52周高，見1.89元，收報1.8元，無升跌；普華和順（1358）創52周高，見1.14元，收報1.13元，升1.8%；丘鈦科技（1478）創52周高，見5.14元，收報5元，跌0.4%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見0.98元，收報0.95元，升5.56%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，太和控股（0718）低見0.021元，收報0.026元，跌13.33%；中國派對文化（1532）低見0.071元，收報0.071元，跌18.39%；正通汽車（1728）低見0.14元，收報0.185元，跌5.13%；匯量科技（1860）低見2.09元，收報2.12元，跌5.78%；星亞控股（8293）低見0.057元，收報0.07元，跌12.5%；基地錦標集團（8460）低見0.053元，收報0.059元，跌7.81%；旅橙文化（8627）低見0.06元，收報0.06元，跌1.64%；匯通達網絡（9878）低見21.8元，收報22.2元，跌1.55%；鍋圈（2517）低見2.89元，收報2.91元，跌7.91%；出門問問（2438）低見1.65元，收報1.67元，跌4.02%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7元，收報7.02元，跌1.4%；新秀麗（1910）低見21.05元，收報21.25元，跌0.93%；中電華大科技（0085）低見1.17元，收報1.18元，跌9.23%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.55元，收報0.55元，跌1.79%；利基控股（0240）低見0.99元，收報0.99元，無升跌；保德國際發展（0372）低見0.029元，收報0.032元，跌5.88%；藍河控股（0498）低見0.105元，收報0.105元，跌9.48%；未來世界控股（0572）低見0.58元，收報0.59元，跌3.28%；高陽科技（0818）低見0.375元，收報0.395元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.57元，收報0.58元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，北亞策略（8080）收報0.27元，升35.68%；金斯瑞生物科技（1548）收報12.62元，升26.2%；官醞控股（8513）收報0.112元，升25.84%；環球友飲智能（8496）收報0.36元，升24.14%；黃河實業（0318）收報0.375元，升20.97%；中油潔能控股（1759）收報0.68元，升19.3%；惠生國際（1340）收報0.055元，升17.02%；望塵科技控股（2458）收報3.72元，升15.89%；首創鉅大（1329）收報0.35元，升14.75%；神通機器人教育（8206）收報0.017元，升13.33%。

下跌異動股，包括，天源集團（6119）收報0.58元，跌20.55%；國聯通信（8060）收報0.078元，跌19.59%；中國派對文化（1532）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌18.39%；亮晴控股（8603）收報0.45元，跌18.18%；廣泰國際控股（0844）見52周低0.3元，收報0.3元，跌17.81%；依波路（1856）收報1.6元，跌14.89%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.037元，跌13.95%；易居企業控股（2048）收報0.108元，跌13.6%；日光控股（8451）收報0.071元，跌13.41%；太和控股（0718）創上市新低，見0.021元，收報0.026元，跌13.33%。

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