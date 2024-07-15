另外，提供各類會議展覽平台Informa Markets 公布其亞洲首屆「超級樞紐博覽會」將於今年11月在香港舉辦，並由機管局提供支援。張李佳蕙預計，該活動開啟時間與第三跑系統、「Skycity 航天城」等設施配套的啟用時間相若，料屆時可展示香港機場優勢予航空相關業界人士。同時，Informa Markets 已決定未來幾年繼續在港舉辦。

Informa Markets 商業發展執行副總統Michael Duck表示，亞洲各地機場的發展和升級計劃已投入超過3000億美元的資金，形容此時舉辦「超級樞紐博覽會」可謂恰逢其時。

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