moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大摩：下調中遠海控評級至「減持」 削目標價36%至8.5元

摩根士丹利發表報告指，紅海危機延緩了貨櫃航運業下行周期，惟其影響逐漸消退。自今年首季以來，貨櫃航運現貨價得到支撐主要由於2022至23年期間過剩產能被紅海危機消化；需求旺季提前；全球供應鏈受阻、運費成本上升和避免更高關稅加快庫存補充；以及中國資本品出口強勁。

不過，該行指出貨櫃航運業產能由2021年高峰開始至今年中旬，已增加約19%，估計明年底將再增加10%；至於全球貿易以每年3%至4%速度增長，意味今年旺季航運現貨價或是未來兩至3年內最高峰。該行又認為，在即將到來的下行周期中，行業將重回到收支平衡或虧損狀態，而紅海危機只會決定調整的幅度，不會改變周期方向。

大摩表示，歐洲或出現塞港，但沒有任何表明需要大幅補充庫存的跡象，需求或於8月起開始恢復正常；至於美國，航運公司前景逐步改善，或反映強勁的庫存補充需求，儘管零售數據疲軟。

大摩較不看好中遠海控（1919），因相比同行和市場相關指數更受現貨市場影響，分別下調投資評級至「減持」和削目標價36%至8.5元；東方海外（0316）評級同樣降至「減持」，目標價亦減22%至89元；而海豐國際（1308）只減目標價12%至16元。該行也不看好日本航運公司，因其股息收益率相對於中國同行較低；全球覆蓋範圍而言，該行更偏好馬士基（Maersk）。

其他報道

【有片：埋身擊】倘美元兌日圓跌破支持 或快速回落至155以下

IDC：智能電話第二季出貨量增6% iPhone企穩

戶戶送：60%外送專員認為炎熱天氣下訂單有明顯增長

廣聯科技首掛 現微升4.2%

機管局：開長途航線受俄空域與零部件供應限制 三跑系統或最快11月啟用

京投交通科技：上半年新簽及中標金額8.5億人民幣

半日沽空金額減7% 騰訊沽空減49%

特朗普遇刺或改寫選情 A股諧音股「川大智勝」開市漲停