不過，該行指出貨櫃航運業產能由2021年高峰開始至今年中旬，已增加約19%，估計明年底將再增加10%；至於全球貿易以每年3%至4%速度增長，意味今年旺季航運現貨價或是未來兩至3年內最高峰。該行又認為，在即將到來的下行周期中，行業將重回到收支平衡或虧損狀態，而紅海危機只會決定調整的幅度，不會改變周期方向。

大摩表示，歐洲或出現塞港，但沒有任何表明需要大幅補充庫存的跡象，需求或於8月起開始恢復正常；至於美國，航運公司前景逐步改善，或反映強勁的庫存補充需求，儘管零售數據疲軟。

大摩較不看好中遠海控（1919），因相比同行和市場相關指數更受現貨市場影響，分別下調投資評級至「減持」和削目標價36%至8.5元；東方海外（0316）評級同樣降至「減持」，目標價亦減22%至89元；而海豐國際（1308）只減目標價12%至16元。該行也不看好日本航運公司，因其股息收益率相對於中國同行較低；全球覆蓋範圍而言，該行更偏好馬士基（Maersk）。

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