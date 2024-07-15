阿里巴巴（9988）旗下二手交易平台閑魚於2014年正式運營，近日推出全新功能「閑魚簡歷」，功能包含「簡歷發布」和「副業發布」兩個環節，用戶可在簡歷中展示閒置時間、愛好、經驗、技能等資訊，並添加「副業寶貝」技能賺錢，發布會集中呈現在「簡歷集市」中。
資料顯示，截至今年3月，過去一年有超過1億人在閑魚出售閒置物品。閑魚總裁丁健表示，「能賺、會省、有趣」是平台未來三年發展的方向，在閑魚上賺錢的方式應該更多元化，通過開設閑魚循環商店、推出閑魚簡歷等舉措，將進一步激發年輕用戶群體在閑魚上創新創造，發掘更多可能性。
首批推出的副業標籤包含八大類別、百個類目，跑腿代辦類低門檻技能如醫院陪診、餵貓遛狗；手工藝類別如玩偶衣服定制；專業技能如語言培訓、形象管理等，軟件開發、健身培訓、模型塗裝、三坑手作（即同時喜歡漢服、Lolita服飾及JK制服）等均為閑魚上的熱門副業。
根據第三方資料，約44%年輕人曾有副業經驗，更有逾50%雖未曾做過副業，卻有做副業的念頭。閑魚簡歷功能將銜接買賣雙方的需求，同時保障副業交易順利進行。
去年在閑魚經營副業的使用者規模超過700萬，今年以來，閑魚上日均副業訂單量更高出去年2倍。
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