香港品牌發展局與廠商會今日（7月15日）發表「香港企業ESG發展現狀與動向調查」報告，發現香港企業傾向從多方面入手推行ESG，當中7成企業更承諾在各領域同時實踐多於三個項目，反映香港業界對ESG實踐高度熱情。
品牌局主席陳家偉稱，研究發現當前香港業界推行ESG的熱點集中於S（社會責任）和G（企業管治）兩個領域，其中實施良好的人事管理，關愛員工及支持慈善義務活動是前三項最熱門ESG項目。
就企業在ESG的資源投入分布而言，受訪企業回應表示未來將在「環保」領域投入最多資源（41%），最少則是「社會責任」領域（24.5%）。陳家偉介紹，該數據從側面反映實施社會責任與企業管治措施或許是各企業投資少見效快的ESG發展優選。
陳家偉稱，調查發現企業亦高度認同ESG能為公司帶來多方面的正面作用，包括提升品牌形象及價值與經濟利益的雙重好處。
此外，品牌局與廠商會合辦的2024新一屆品牌選舉現正接受報名，截止日期為8月31日。
其他報道
兩視障人士稱被「趕落機」 快運承認執行有不足之處 已提出賠償但未獲當事人接受
【有片：埋身擊】倘美元兌日圓跌破支持 或快速回落至155以下
機管局：開長途航線受俄空域與零部件供應限制 三跑系統或最快11月啟用
恒指半日跌254點 科指跌2.4% 北水流入近一周最多 廣聯科技升1.9%