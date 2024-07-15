品牌局主席陳家偉稱，研究發現當前香港業界推行ESG的熱點集中於S（社會責任）和G（企業管治）兩個領域，其中實施良好的人事管理，關愛員工及支持慈善義務活動是前三項最熱門ESG項目。

就企業在ESG的資源投入分布而言，受訪企業回應表示未來將在「環保」領域投入最多資源（41%），最少則是「社會責任」領域（24.5%）。陳家偉介紹，該數據從側面反映實施社會責任與企業管治措施或許是各企業投資少見效快的ESG發展優選。

陳家偉稱，調查發現企業亦高度認同ESG能為公司帶來多方面的正面作用，包括提升品牌形象及價值與經濟利益的雙重好處。

此外，品牌局與廠商會合辦的2024新一屆品牌選舉現正接受報名，截止日期為8月31日。

其他報道

兩視障人士稱被「趕落機」 快運承認執行有不足之處 已提出賠償但未獲當事人接受

阿里旗下二手閑魚推新功能「閑魚簡歷」 助發展副業

傳明日揭曉SU8 小米：假的！

滬深三大指數午後個別走 滬指連升三個交易日

大摩：下調中遠海控評級至「減持」 削目標價36%至8.5元

【有片：埋身擊】倘美元兌日圓跌破支持 或快速回落至155以下

IDC：智能電話第二季出貨量增6% iPhone企穩

戶戶送：60%外送專員認為炎熱天氣下訂單有明顯增長

廣聯科技首掛 現微升4.2%

機管局：開長途航線受俄空域與零部件供應限制 三跑系統或最快11月啟用

京投交通科技：上半年新簽及中標金額8.5億人民幣

半日沽空金額減7% 騰訊沽空減49%

特朗普遇刺或改寫選情 A股諧音股「川大智勝」開市漲停

恒指半日跌254點 科指跌2.4% 北水流入近一周最多 廣聯科技升1.9%

新加坡去年約3.35萬人出生 創1960年來新低

滬深三大指數半日個別走 滬指以近半日高位收市

港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌

國統局發言人：上半年GDP增5%難能可貴 短期波動不改長期向好大勢