moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌277點 科指跌2.9% 近兩個月最大跌幅 成交跌23% 北水流入增27倍

內地第二季經濟數據遜預期，上證、滬深300反覆上升，深成、港股三大指數則跌幅加大，恒指見一周最大跌幅，科指曾跌最多3.2%，是5月21日後最大跌幅，國指亦見逾兩周最大跌幅。大市成交減少，不過北水流入增加，流入量佔大市成交比率升至近一個月高。外圍方面，周末特朗普遇襲，美元指數今續反彈，比特幣亦漲約4%，利率期貨顯示12月減息0.635%的機率升至90.1%，美期升逾0.3%。

恒指今早低開91點，高位跌49點，低位跌346點，高低波幅297點。上升股份比例為19.73%，下跌為40.42%，無升跌為39.83%。

恒指收市跌277點或1.52%，報18015點，大市成交金額911億元，較上日減少23.68%，是7月8日893.1億元成交後最少；國指跌110點或1.7%，報6421點。恒生科技指數收報3672點，跌2.9%。

藍籌股成交金額453.43億元，佔大市成交49.77%；科指成份股成交金額222.26億元，佔大市成交24.39%；國指成份股成交金額376.8億元，佔大市成交41.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.42%，至88.83億元，佔大市成交9.74%。牛熊證成交金額46.82億元，減少10.09%；窩輪成交金額42.01億元，減少10.78%。

藍籌9隻升，73隻下跌，0隻無升跌。中升（0881）升3.14%，收報13.12元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌5.27%，收報21.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.95元，升2%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低6.74元，收報6.74元，跌12.47%。

恒指下試20天線(17925.39點)，續低於50天線(18348.65點)。科指跌穿250天線(3756.37點)，下試20天線(3660.29點)，10天線(3633.17點)升穿100天線(3630.18點)。

北水南下合計淨流入48.71億元，較上日增加2746.79%，淨流入金額是7月2日59.52億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入345.5億元，對上一次連續14日淨流入是6月4日。北水淨流入佔大市成交比率為5.3%，是6月20日後收市新高，當日報7.27%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.9%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.94%。低見17946.49點，是7月11日17621.05點後最低。收市報18015.94點，是7月11日後收市新低，當日報17832.33點。

科指曾跌最多3.2%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3661.1點，是7月11日3633.46點後最低。收市報3672.58點，是7月10日後收市新低，當日報3600.49點。

國指曾跌最多2.03%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.52%。低見6399.71點，是7月11日6303.16點後最低。收市報6421.67點，是7月11日後收市新低，當日報6371.78點。

午後消息股表現

兩視障人士稱被「趕落機」 快運承認執行有不足之處 已提出賠償但未獲當事人接受。國泰（0293）收報8.27元，跌0.84%。

阿里（9988）旗下二手閑魚推新功能「閑魚簡歷」 助發展副業。收報76.65元，跌2.23%。

傳明日揭曉SU8 小米（1810）：假的！收報16.46元，跌2.26%。

大摩：下調中遠海控（1919）評級至「減持」 削目標價36%至8.5元。收報11.4元，跌0.87%。

京投交通科技（1522）：上半年新簽及中標金額8.5億人民幣。收報0.285元，升1.79%。

今早及隔晚消息股表現

廣聯科技（2531）上市，定價4.7元。創上市新高，見5.6元，平上市低位4.7元，收報4.8元，升2.13%。

五礦資源（1208）：秘魯稅務法院判旗下公司毋須繳30%懲罰性稅項。收報3.07元，升1.99%。

濰柴（2338）預告中期純利或多賺六成。收報12.64元，升1.44%。

萬洲國際（0288）擬分拆美國墨西哥食品業務上市 。收報5.23元，跌0.19%。

國泰（0293）：港航空業重建步伐更快，長途線需求仍強勁。林世雄批評國泰運力恢復慢，國泰：復常計劃進展順利。收報8.27元，跌0.84%。

中集集團（2039）料中期盈利最多10億人幣升1.4倍。收報6.27元，跌0.95%。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，料中期盈利升最多逾7倍。收報7.73元，升1.84%。

青島港（6198）建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務。收報6.14元，升0.49%。

日本城母企國際家居零售（1373）發盈警，料上財年少賺最多38%。收報1.23元，跌2.38%。

小米（1810）獲獨立造車資格，北汽變更爲小米。收報16.46元，跌2.26%。

華潤建材科技（1313）盈警，料上半年少賺75%。收報1.87元，升3.89%。

中國中免（1880）上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣，收入跌逾12%。收報53.4元，跌3.17%。

葉茂林減持耀才（1428），套現2726萬。收報1.81元，無升跌。

永嘉（3322）第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%。收報0.168元，升3.07%。

破頂股表現

破頂股包括，中國電信（0728）創上市新高，見4.98元，收報4.92元，跌0.61%；昇能集團（2459）創上市新高，見19元，收報18.44元，升0.22%；騰訊控股（80700）創上市新高，見372.8元，收報364.8元，跌1.14%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.54元，收報42.24元，跌0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084.7元，收報1084.7元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.85元，收報1061.6元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1138.3元，收報1138.3元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見560.65元，收報560.65元，升0.18%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.35元，收報114.35元，升0.31%；EDA集團（2505）創上市新高，見6.31元，收報6.31元，升17.07%；經發物業（1354）創上市新高，見8.25元，收報8.02元，升1.13%；廣聯科技（2531）創上市新高，見5.6元，平上市低位4.7元，收報4.8元，升2.13%；丘鈦（1478）創52周高，見5.14元，收報5.02元，無升跌；ASMPT（0522）創52周高，見114.6元，收報114.5元，升5.34%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升4.08%；聯亞集團（0458）創52周高，見3.01元，收報3元，升1.69%；青島控股（0499）創52周高，見0.215元，收報0.214元，升0.94%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.44元，收報0.415元，跌1.19%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，跌1.45%；千百度（1028）創52周高，見0.315元，收報0.315元，升3.28%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國新經濟投資（0080）低見0.074元，收報0.08元，跌5.88%；僑雄國際（0381）低見0.11元，收報0.115元，跌2.54%；太和控股（0718）低見0.021元，收報0.025元，跌16.67%；新晨動力（1148）低見0.176元，收報0.176元，跌4.86%；滿地科技股份（1400）低見0.05元，收報0.053元，跌1.85%；中國派對文化（1532）低見0.071元，收報0.075元，跌13.79%；正通汽車（1728）低見0.14元，收報0.195元，無升跌；匯量科技（1860）低見2.03元，收報2.08元，跌7.56%；奧克斯國際（2080）低見0.161元，收報0.164元，跌18%；福祿控股（2101）低見1.42元，收報1.57元，跌5.42%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7元，收報7.03元，跌1.26%；依波路（1856）低見1.55元，收報1.59元，跌15.43%；新秀麗（1910）低見21元，收報21元，跌2.1%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.17元，收報1.19元，跌8.46%；金蝶（0268）低見6.74元，收報6.74元，跌12.47%；包浩斯（0483）低見0.31元，收報0.31元，跌3.13%；新興光學（0125）低見0.61元，收報0.61元，跌6.15%；佳寧娜（0126）低見0.18元，收報0.18元，跌7.69%；STYLAND HOLD（0211）低見0.134元，收報0.145元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.129元，升44.94%；北亞策略（8080）收報0.26元，升30.65%；民商創科（1632）收報0.28元，升27.27%；金斯瑞生物科技（1548）收報12.54元，升25.4%；譽燊豐控股（2132）收報0.2元，升21.95%；倩碧控股（8367）收報0.056元，升19.15%；黃河實業（0318）收報0.365元，升17.74%；環球友飲智能（8496）收報0.34元，升17.24%；EDA集團（2505）創上市新高，見6.31元，收報6.31元，升17.07%；天時軟件（8028）收報0.165元，升16.2%；泛遠國際（2516）收報0.53元，升15.22%。

下跌異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.14元，跌30%；天源集團（6119）收報0.58元，跌20.55%；上諭集團（1633）收報0.092元，跌19.3%；匯聯金融服務（8030）收報0.27元，跌18.18%；萬成金屬包裝（8291）收報0.122元，跌18.12%；奧克斯國際（2080）創上市新低，見0.161元，收報0.164元，跌18%；致豐工業電子（1710）見52周低0.192元，收報0.197元，跌17.92%；正乾金融控股（1152）收報0.069元，跌16.87%；太和控股（0718）創上市新低，見0.021元，收報0.025元，跌16.67%；揚科集團（1460）見52周低0.15元，收報0.151元，跌16.11%；依波路（1856）見52周低1.55元，收報1.59元，跌15.43%。

其他報道

兩視障人士稱被「趕落機」 快運承認執行有不足之處 已提出賠償但未獲當事人接受

阿里旗下二手閑魚推新功能「閑魚簡歷」 助發展副業

傳明日揭曉SU8 小米：假的！

滬深三大指數午後個別走 滬指連升三個交易日

大摩：下調中遠海控評級至「減持」 削目標價36%至8.5元

【有片：埋身擊】倘美元兌日圓跌破支持 或快速回落至155以下

IDC：智能電話第二季出貨量增6% iPhone企穩

戶戶送：60%外送專員認為炎熱天氣下訂單有明顯增長

廣聯科技首掛 現微升4.2%

機管局：開長途航線受俄空域與零部件供應限制 三跑系統或最快11月啟用

京投交通科技：上半年新簽及中標金額8.5億人民幣

半日沽空金額減7% 騰訊沽空減49%

特朗普遇刺或改寫選情 A股諧音股「川大智勝」開市漲停

恒指半日跌254點 科指跌2.4% 北水流入近一周最多 廣聯科技升1.9%