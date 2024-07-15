恒指今早低開91點，高位跌49點，低位跌346點，高低波幅297點。上升股份比例為19.73%，下跌為40.42%，無升跌為39.83%。

恒指收市跌277點或1.52%，報18015點，大市成交金額911億元，較上日減少23.68%，是7月8日893.1億元成交後最少；國指跌110點或1.7%，報6421點。恒生科技指數收報3672點，跌2.9%。

藍籌股成交金額453.43億元，佔大市成交49.77%；科指成份股成交金額222.26億元，佔大市成交24.39%；國指成份股成交金額376.8億元，佔大市成交41.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.42%，至88.83億元，佔大市成交9.74%。牛熊證成交金額46.82億元，減少10.09%；窩輪成交金額42.01億元，減少10.78%。

藍籌9隻升，73隻下跌，0隻無升跌。中升（0881）升3.14%，收報13.12元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌5.27%，收報21.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.95元，升2%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低6.74元，收報6.74元，跌12.47%。

恒指下試20天線(17925.39點)，續低於50天線(18348.65點)。科指跌穿250天線(3756.37點)，下試20天線(3660.29點)，10天線(3633.17點)升穿100天線(3630.18點)。

北水南下合計淨流入48.71億元，較上日增加2746.79%，淨流入金額是7月2日59.52億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入345.5億元，對上一次連續14日淨流入是6月4日。北水淨流入佔大市成交比率為5.3%，是6月20日後收市新高，當日報7.27%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.9%，是7月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.94%。低見17946.49點，是7月11日17621.05點後最低。收市報18015.94點，是7月11日後收市新低，當日報17832.33點。

科指曾跌最多3.2%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3661.1點，是7月11日3633.46點後最低。收市報3672.58點，是7月10日後收市新低，當日報3600.49點。

國指曾跌最多2.03%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.52%。低見6399.71點，是7月11日6303.16點後最低。收市報6421.67點，是7月11日後收市新低，當日報6371.78點。

午後消息股表現

兩視障人士稱被「趕落機」 快運承認執行有不足之處 已提出賠償但未獲當事人接受。國泰（0293）收報8.27元，跌0.84%。

阿里（9988）旗下二手閑魚推新功能「閑魚簡歷」 助發展副業。收報76.65元，跌2.23%。

傳明日揭曉SU8 小米（1810）：假的！收報16.46元，跌2.26%。

大摩：下調中遠海控（1919）評級至「減持」 削目標價36%至8.5元。收報11.4元，跌0.87%。

京投交通科技（1522）：上半年新簽及中標金額8.5億人民幣。收報0.285元，升1.79%。

今早及隔晚消息股表現

廣聯科技（2531）上市，定價4.7元。創上市新高，見5.6元，平上市低位4.7元，收報4.8元，升2.13%。

五礦資源（1208）：秘魯稅務法院判旗下公司毋須繳30%懲罰性稅項。收報3.07元，升1.99%。

濰柴（2338）預告中期純利或多賺六成。收報12.64元，升1.44%。

萬洲國際（0288）擬分拆美國墨西哥食品業務上市 。收報5.23元，跌0.19%。

國泰（0293）：港航空業重建步伐更快，長途線需求仍強勁。林世雄批評國泰運力恢復慢，國泰：復常計劃進展順利。收報8.27元，跌0.84%。

中集集團（2039）料中期盈利最多10億人幣升1.4倍。收報6.27元，跌0.95%。

洛陽鉬業（3993）發盈喜，料中期盈利升最多逾7倍。收報7.73元，升1.84%。

青島港（6198）建議逾94億人幣購液體散貨裝卸業務。收報6.14元，升0.49%。

日本城母企國際家居零售（1373）發盈警，料上財年少賺最多38%。收報1.23元，跌2.38%。

小米（1810）獲獨立造車資格，北汽變更爲小米。收報16.46元，跌2.26%。

華潤建材科技（1313）盈警，料上半年少賺75%。收報1.87元，升3.89%。

中國中免（1880）上半年盈利倒退近15%至32.9億人幣，收入跌逾12%。收報53.4元，跌3.17%。

葉茂林減持耀才（1428），套現2726萬。收報1.81元，無升跌。

永嘉（3322）第二季高級時裝零售業務實體店同店銷售按年下跌21%。收報0.168元，升3.07%。

破頂股表現

破頂股包括，中國電信（0728）創上市新高，見4.98元，收報4.92元，跌0.61%；昇能集團（2459）創上市新高，見19元，收報18.44元，升0.22%；騰訊控股（80700）創上市新高，見372.8元，收報364.8元，跌1.14%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.54元，收報42.24元，跌0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084.7元，收報1084.7元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061.85元，收報1061.6元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1138.3元，收報1138.3元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見560.65元，收報560.65元，升0.18%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.35元，收報114.35元，升0.31%；EDA集團（2505）創上市新高，見6.31元，收報6.31元，升17.07%；經發物業（1354）創上市新高，見8.25元，收報8.02元，升1.13%；廣聯科技（2531）創上市新高，見5.6元，平上市低位4.7元，收報4.8元，升2.13%；丘鈦（1478）創52周高，見5.14元，收報5.02元，無升跌；ASMPT（0522）創52周高，見114.6元，收報114.5元，升5.34%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升4.08%；聯亞集團（0458）創52周高，見3.01元，收報3元，升1.69%；青島控股（0499）創52周高，見0.215元，收報0.214元，升0.94%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.44元，收報0.415元，跌1.19%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，跌1.45%；千百度（1028）創52周高，見0.315元，收報0.315元，升3.28%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國新經濟投資（0080）低見0.074元，收報0.08元，跌5.88%；僑雄國際（0381）低見0.11元，收報0.115元，跌2.54%；太和控股（0718）低見0.021元，收報0.025元，跌16.67%；新晨動力（1148）低見0.176元，收報0.176元，跌4.86%；滿地科技股份（1400）低見0.05元，收報0.053元，跌1.85%；中國派對文化（1532）低見0.071元，收報0.075元，跌13.79%；正通汽車（1728）低見0.14元，收報0.195元，無升跌；匯量科技（1860）低見2.03元，收報2.08元，跌7.56%；奧克斯國際（2080）低見0.161元，收報0.164元，跌18%；福祿控股（2101）低見1.42元，收報1.57元，跌5.42%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7元，收報7.03元，跌1.26%；依波路（1856）低見1.55元，收報1.59元，跌15.43%；新秀麗（1910）低見21元，收報21元，跌2.1%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.17元，收報1.19元，跌8.46%；金蝶（0268）低見6.74元，收報6.74元，跌12.47%；包浩斯（0483）低見0.31元，收報0.31元，跌3.13%；新興光學（0125）低見0.61元，收報0.61元，跌6.15%；佳寧娜（0126）低見0.18元，收報0.18元，跌7.69%；STYLAND HOLD（0211）低見0.134元，收報0.145元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.129元，升44.94%；北亞策略（8080）收報0.26元，升30.65%；民商創科（1632）收報0.28元，升27.27%；金斯瑞生物科技（1548）收報12.54元，升25.4%；譽燊豐控股（2132）收報0.2元，升21.95%；倩碧控股（8367）收報0.056元，升19.15%；黃河實業（0318）收報0.365元，升17.74%；環球友飲智能（8496）收報0.34元，升17.24%；EDA集團（2505）創上市新高，見6.31元，收報6.31元，升17.07%；天時軟件（8028）收報0.165元，升16.2%；泛遠國際（2516）收報0.53元，升15.22%。

下跌異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.14元，跌30%；天源集團（6119）收報0.58元，跌20.55%；上諭集團（1633）收報0.092元，跌19.3%；匯聯金融服務（8030）收報0.27元，跌18.18%；萬成金屬包裝（8291）收報0.122元，跌18.12%；奧克斯國際（2080）創上市新低，見0.161元，收報0.164元，跌18%；致豐工業電子（1710）見52周低0.192元，收報0.197元，跌17.92%；正乾金融控股（1152）收報0.069元，跌16.87%；太和控股（0718）創上市新低，見0.021元，收報0.025元，跌16.67%；揚科集團（1460）見52周低0.15元，收報0.151元，跌16.11%；依波路（1856）見52周低1.55元，收報1.59元，跌15.43%。

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