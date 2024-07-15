財庫局表示，鑑於法幣穩定幣在Web3和虛擬資產生態系統中的重要角色，而傳統金融體系與虛擬資產市場之間的聯繫亦愈趨緊密，政府有需要就法幣穩定幣發行人設立監管制度。具體而言，將以風險為本和務實的方式監管法幣穩定幣發行人，當中主要要求包括，儲備管理及穩定機制，包括要求發行人必須確保法幣穩定幣獲得優質和具高流動性儲備資產的全額支持；贖回要求；以及管治、知識及經驗等監管要求。

財庫局續指，為保障法幣穩定幣用戶，當局建議只有以下機構可以在香港銷售法幣穩定幣，或向香港公眾人士積極推廣有關服務，獲發牌的法幣穩定幣發行人、認可機構（即銀行）、持牌法團，以及持牌虛擬資產交易平台。對於現有的穩定幣發行人，擬議的監管制度亦會設有相應的過渡安排。

財庫局稱，期望適切和符合國際監管建議的法幣穩定幣發行人監管制度，可以為法幣穩定幣用戶提供足夠保障，以及應對法幣穩定幣對貨幣與金融穩定構成的潛在風險，讓香港虛擬資產生態系統可持續和負責任地發展。

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