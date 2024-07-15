ELEMENTS 圓方於今個夏天帶來「Delightful Summer Performance」。活動期間每逢周五中午，特別安排駐場 DJ，包括城中著名 DJ – Crystal So 及 DJ Hyphen 駐場。Crystal So 音樂風格多變，以 Hip Hop、 Funk、House 及 Disco 為主，為 DJ 團體 Fader Crew 的共同創辦人。至於 DJ Hyphen 出道多年，曾與 Alan Walker、R3HAB 等多位國際頂級 DJ 合作，風格同樣獨特多變。

此外，由 7 月 21 日至 8 月 11 日期間的 4 個周日，商場特別邀請到多個表演團體帶來舞蹈、體操及跆拳道表 演，表演單位包括由多位本地實力舞者組成的 OM Movement，將會帶來混合 Krump、Hip Hop 及街舞的 舞蹈表演；由全港首支大學競技啦啦隊 - 香港中文大學競技啦啦隊 COUGAR.cuhkcheer 將帶來各種超乎想像 的啦啦隊表演，以及由韓國人主理的跆拳道學校 U&I Korea Taekwondo 帶來集體操及跆拳道於一身的精彩 表演，為商場注入夏日動感元素。

此外，顧客於 7 月 12 日至 8 月 25 日期間，於 ELEMENTS 圓方以 Visa 於指定商戶即日簽賬 消費滿10,000元，即可享 300 元商場指定消費購物電子禮券；消費滿30,000元，即賞 1,000 元商場指定消費購物電子禮券。 另外，由即日起至 8 月 25 日，顧客於 ELEMENTS 圓方於 指定餐飲商戶，即日電子消費滿 500元，即可換領 50元 ELEMENTS 圓方指定消費餐飲電子禮券。