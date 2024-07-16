聯儲局主席鮑威爾稱，近期經濟數據令聯儲局對通脹達標的信心增強，如果勞動力市場意外走弱，也可能促使聯儲局做出政策回應。三藩市聯儲行長表示，對通脹降溫的信心增強，但仍未實現目標，做出真正決定前需要評估更多信息。高盛認為聯儲局有堅實理由在7月減息，交易員上調對聯儲局年內減息三次的押注。

高盛季度利潤激增近兩倍，固定收益和股票交易業務均超出分析師預期。蘋果股價再創紀錄新高，摩根士丹利將其視為首選股。追蹤中國股票的美國ETF連續第六周錄得資金流出。

特朗普遇刺事件令他重返白宮的可能性上升。Trump Media & Technology Group Corp股價飈升31%。保守派視頻網絡公司Rumble Inc.上漲21%。特朗普勝算上升的情境提振了石油生產商、槍支製造商和私營監獄個股；他支持加密貨幣的立場推動了比特幣及相關公司上漲。隨著馬斯克支持特朗普，Tesla股價上升。太陽能和大麻股下跌，因民主黨人被認為對這些行業更加友好。

道瓊斯工業平均指數收漲210點，升幅0.53%，報40211點。標普500指數收漲15點，升幅0.29%，報5631點。納斯達克綜合指數收漲74點，或0.41%，報18472點。

高盛升2.57%，報美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻81點，而波音跌1.76%，報179.11元，拖累道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報234.4元，升1.67%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報186.53元，升0.78%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.72元，跌0.91%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報496.16元，跌0.54%，英偉達(美：NVDA)收市報128.44元，跌0.61%，微軟(美：MSFT)收市報453.96元，升0.09%，Tesla (美：TSLA)收市報252.64元，升1.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.03%，報518點。德國DAX指數收跌0.84%，報18590點；法國CAC 40指數跌1.19%，報7632點；英國富時100指數收跌0.85%，報8182點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.64%，報5926點。

美國2年期債息曾升最多0.51%，是7月8日後最大升幅，當日升幅為0.73%。高見4.4743厘，是7月12日4.5298厘後最高。收市報4.4575厘，是7月11日後收市新高，當日報4.513厘。

美國10年期債息曾升最多1.53%，是7月1日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見4.2469厘，是7月11日4.2958厘後最高。收市報4.2294厘，是7月10日後收市新高，當日報4.2841厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至21.919基點，是1月29日20.758基點後最窄。收市報23.017基點，是1月26日後收市最窄，當日報21.363基點。連續3日收窄，累計10.781基點，對上一次連升3日是5月2日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至110.202基點，是7月11日108.162基點後最窄。收市報110.915基點，是7月10日後收市最窄，當日報109.215基點。

金龍指數曾跌最多3.68%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為4.01%。低見5923.45點，是7月9日5846.91點後最低。收市報5926.13點，是7月8日後收市新低，當日報5842.25點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月8日。

道指曾升最多0.88%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見40351.1點，創紀錄新高。收報40211.72點，升0.53%，創收市價計新高。連升4日，累計升919.75點，對上一次連升4日是6月21日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月20日。

標指曾升最多0.92%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見5666.94點，創紀錄新高。收市報5631.22點，是7月10日後收市新高，當日報5633.91點。連升2日，累計升46.68點，對上一次連升2日是7月2日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.32%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為1.49%。高見18641.53點，是7月11日18671.07點後最高。收市報18472.57點，是7月10日後收市新高，當日報18647.45點。連升2日，累計升189.16點，對上一次連升2日是7月2日。第1日陰燭。

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