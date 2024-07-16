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港股ADR跌201點 夜期低水136點 美期亞股升

美股向上，港股ADR跌201點或1.12%，報17814點，即月恒指夜期跌179點，報17880點，夜期低水136點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.04%，折合報385.8元；阿里巴巴（9988）跌2.05%，折合報76.12元；美團（3690）跌1.88%，折合報117.8元；匯控（0005）跌1.21%，折合報67.52元；建行（0939）跌0.86%，折合報5.56元。

道期現升0.148%；標期現升0.15%；納期現升0.24%。日本東證指數現升0.46%；韓國KOSPI指數現升0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.11%。

VIX指數隔晚升5.29%或0.66點，報13.12點。

紐油現跌0.14%或0.11美元，報81.79美元；布油現跌0.09%或0.07美元，報84.77美元；金價現跌0.04%或1.04美元，報2421.23美元；LME 銅期貨隔晚跌0.71%或71美元，報9806美元。比特幣現升1.17%或746.84美元，報64525.85美元；美國10年期債息現跌0.36%或0.0156厘，報4.2138厘。

今日焦點股份可留意：

康聖環球（9960）斥資逾3100萬元人幣收購博富瑞基因11%股權。

晶門半導體（2878）盈警料上半年減少至少43%。

中怡國際（2341）遭聯交所除版，本周三生效。

莎莎（0178）第一財季營業額跌9.8%。

東方海外（0316）次季收入增14%。

彭博社：平保（2318）發行35億美元可轉債。

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