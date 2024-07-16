認股權證發行所得款項淨額16.01億元。假設認股權證按初始行使價獲全數行使，將可獲得額外資本約18億美元。有意動用所得款項於進一步拓展公司業務（包括 MEA 地區的商機）並投資於研究及開發（「研發」）和人工智能（「AI」）。額外所得款項有助公司把握潛在收購機遇，提升公司基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的外延增長並擴大產品組合。

公司指，看到AI帶來的巨大機遇，並承擔投放額外10億美元於AI投資，聚焦提供AI 裝置、AI就緒和AI優化的計算基礎設施、 並將AI 生成的內容嵌入垂直産業智能解决方案，協助客戶改善生産力。

聯想認爲，戰略業務交易整體帶來吸引的商業和財務機遇，當中公司可善用籌得的可觀資金，促進再融資活動並可每年穩定節省利息，同時通過補充營運現金流，提升公司財務和業務的彈性。

董事會主席、首席執行官兼執行董事楊元慶作爲初始認股權證認購人在同日訂立認股權證認購協議，同意認購2.2億份認股權證，將佔發行的認股權證總數約19.13%。

餘下的9.3億份認股權證將透過私人配售方式向第三方投資者和本公司若干管理層成員發售。

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