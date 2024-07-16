恒指今早低開170點或0.95%，報17845點，大市成交金額18億元；國指今早低開61點或0.96%，報6360點。恒生科技指數開市報3626點，跌1.27%。上升股份比例為3.67%，下跌為6.07%，無升跌為90.25%。