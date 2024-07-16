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恒指低開170點 科指跌1.2% 聯想、平保跌逾2% 科指跌穿多條平均線

恒指今早低開170點或0.95%，報17845點，大市成交金額18億元；國指今早低開61點或0.96%，報6360點。恒生科技指數開市報3626點，跌1.27%。上升股份比例為3.67%，下跌為6.07%，無升跌為90.25%。

藍籌4隻升，65隻下跌，13隻無升跌。中海油（0883）升1.33%，報22.8元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.85%，報110元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，20隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報32.95元，升0.15%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報377.8元，跌2.73%。

恒指下試10天線(17831.21點)，跌穿20天線(17920.83點)。科指跌穿10天線(3641.86點)、20天線(3656.12點)、100天線(3633.02點)。

聯想（0992）發認股權證籌16億 若行使額外獲18億美元 擬10億美元投資AI開市報10.72元，跌2.19%。

平保（2318）：發行35億美元可轉債開市報35.25元，跌2.22%。

康聖環球（9960）斥資逾3100萬元人幣收購博富瑞基因11%股權。無成交，報1.42元。

晶門半導體（2878）盈警料上半年減少至少43%。開市報0.32元，跌1.54%。

中怡國際（2341）遭聯交所除版，本周三生效。停牌。

莎莎（0178）第一財季營業額跌9.8%。無成交，報0.79元。

東方海外（0316）次季收入增14%。開市報110元，跌3.85%。

破頂股表現

破頂股包括，普華和順（1358）創52周高，見1.14元，開市報1.14元，無升跌；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.16元，開市報5.16元，無升跌；中國寶力科技（2953）無成交，報0.27元；安東油田服務（3337）創52周高，見0.52元，開市報0.52元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括安領國際（1410）低見0.27元，開市報0.27元，跌5.26%。

創52周低，其中包括，新秀麗（1910）低見20.4元，開市報20.4元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，哈爾濱電氣（1133）開市報2.95元，升14.79%；泛遠國際（2516）開市報0.6元，升13.21%；中國紅包（8316）開市報0.184元，升10.84%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報5.6元，升8.32%；南南資源（1229）開市報0.173元，升8.12%；天潤雲（2167）開市報2.55元，升7.59%；博雅互動（0434）開市報1.77元，升6.63%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.7元，升6.06%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.124元，升5.98%；能源國際投資（0353）開市報0.54元，升5.88%；倩碧控股（8367）開市報0.059元，升5.36%。

下跌異動股，包括，國農金融投資（8120）開市報0.043元，跌6.52%；一元宇宙（1616）開市報0.017元，跌5.56%；安領國際（1410）創上市新低，見0.27元，開市報0.27元，跌5.26%；萬勵達（8482）平上市低位0.021元，開市報0.021元，跌4.55%；富豪產業信託（1881）開市報0.48元，跌4%；東方海外（0316）開市報110元，跌3.85%；沛嘉醫療－Ｂ（9996）開市報2.5元，跌3.47%；安樂工程（1977）開市報1.01元，跌2.88%；新秀麗（1910）見52周低20.4元，開市報20.4元，跌2.86%。

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