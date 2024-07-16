蘋果獲摩根士丹利列為首選股，股價隔晚創紀錄新高，大摩認為，蘋果人工智能平台的推出將引發用戶升級智慧手機、平板電腦和電腦的創紀錄熱潮，將蘋果目標價提高至273美元，稱Apple Intelligence有可能推動創紀錄的設備升級數量，這一功能是多年升級周期的「顯著催化劑」。