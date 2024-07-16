蘋果獲摩根士丹利列為首選股，股價隔晚創紀錄新高，大摩認為，蘋果人工智能平台的推出將引發用戶升級智慧手機、平板電腦和電腦的創紀錄熱潮，將蘋果目標價提高至273美元，稱Apple Intelligence有可能推動創紀錄的設備升級數量，這一功能是多年升級周期的「顯著催化劑」。
大摩預測，蘋果未來兩年iPhone出貨量將接近5億部，高於2021-2022年的創紀錄周期高位。
蘋果在6月的全球開發者大會上推出了其人工智能服務套件，發布後蘋果股價一度創下年內首個紀錄高位。
大摩指，「我們認為今年晚些時候將有創紀錄水平的被壓抑需求進入iPhone 16系列產品」，「在全球開發者大會上蘋果首次發布Apple Intelligence，讓我們更加確信2025財年可能是多年設備更新周期的開始」。
手機設備普遍上升，丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，現報5.12元，升1.99%；舜宇（2382）現報50.45元，升3.17%；高偉電子（1415）現報24.5元，升2.51%；瑞聲（2018）現報32.3元，升0.62%；比亞迪電子（0285）現報36.45元，升0.69%；信利國際（0732）創52周高，見1.11元，現報1.1元，升0.92%。小米（1810）現報16.22元，跌1.46%。
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