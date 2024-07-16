瑞銀稱，如果這種情况發生，中國接下來年度的GDP將下降2.5個百分點。

瑞銀的預測是基於以下假設：部分貿易透過第三國轉移，中國不會報復，其他國家也不會加入美國對中國產品徵收關稅。瑞銀稱，對經濟增長的拖累中，一半將來自出口減少，其餘則來自消費和投資受到的打擊。

汪濤等經濟學家表示，隨著時間的推移，通過經由其他經濟體更多的出口和生產，有助於減少美國關稅上漲的影響，但其他國家也存在提高對中國進口產品關稅的風險。

瑞銀預計，中國明年經濟將增長4.6%，2026年將增長4.2%。即使出台一些刺激措施，以反制任何關稅造成的影響，這兩年的增長率也可能降至3%。

報告稱，政府可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策來減輕關稅大幅上調的影響，資金可能來自於發行特別國債。此外，人行可能會讓人民幣貶值5%至10%。

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