PayMe指，透過非匯豐信用卡增值時，將收取增值金額的1.2%。例如增值港幣100元，手續費便為港幣1.2元。匯豐表示，每月手續費上限為12港元。

PayMe表示，當客戶在以下兩種情況下透過非匯豐信用卡增值時，便需支付1.2%手續費：

一，增值錢包結餘 – 如點按「快捷功能」下或「我的賬戶」內的「增值」按鈕，並使用非匯豐信用卡增值

二，向朋友過數時增值 – 向朋友過數時使用非匯豐信用卡增值

PayMe表示，客戶在向商店付款時，因餘額不足而彈出需要增值的提示，那時不論使用那一種增值方式，均可豁免手續費。此外，客戶可以透過銀行戶口或匯豐信用卡增值，兩種方式都可免手續費。用戶可以在「設定」內新增或更改增值方式。

匯豐回應指，PayMe自2017年推出以來一直讓客戶免費使用。就最近一次業務檢討，決定當用戶透過非匯豐信用卡增值錢包結餘或向朋友過數時增值收取手續費。匯豐指出，該收費低於業界平均水平。直至2024年底，使用非匯豐信用卡增值的用戶，只要在任何接受PayMe付款的商店消費滿港幣30元或以上，即可獲得手續費回贈。受條款及細則約束。

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