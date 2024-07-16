moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR升3.27點子至4.63274%，是6月27日後最高，當日報4.65821%。

港元現報7.8054元升值11點子，曾貶值最多7點子，報7.8072元，亦曾升值最多18點子，報7.8047元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.01點子至4.48131%，是7月10日後最高；1星期HIBOR升3.7點子至4.56262%，是6月28日後最高；2星期HIBOR升3.96點子至4.58083%，是6月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至4.71351%，是7月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.7點子至4.8%，是7月12日後最低；12個月期HIBOR跌1.05點子至4.88363%，是5月16日後最低。

美元指數現報104.326升值0.137點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44228%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8423%，終止單日擴闊，利差是2024年7月01日後最窄，當日差距為-0.8384%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年7月05日，當日利差報-0.9298%。

其他報道

PayMe：8月19日透過非匯豐信用卡增值 將收取增值金額1.2%手續費

瑞銀：若美對所有中國產品徵稅60% 中國經濟增長將減半 人民幣貶值10%

本港據報擬發行多幣種綠色債券

農夫山泉向消委會發律師函 樽裝水檢測報告存三大錯誤 要求澄清及道歉

淡馬錫據報未來兩三年在印度投資約100億美元

大摩列為首選股 蘋果創新高 手機設備股逆市升

迪拜阿里王子據報不會在香港開設家族辦公室

高盛：聯儲局有理由7月減息