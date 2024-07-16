港元現報7.8054元升值11點子，曾貶值最多7點子，報7.8072元，亦曾升值最多18點子，報7.8047元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.01點子至4.48131%，是7月10日後最高；1星期HIBOR升3.7點子至4.56262%，是6月28日後最高；2星期HIBOR升3.96點子至4.58083%，是6月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至4.71351%，是7月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.7點子至4.8%，是7月12日後最低；12個月期HIBOR跌1.05點子至4.88363%，是5月16日後最低。

美元指數現報104.326升值0.137點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44228%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8423%，終止單日擴闊，利差是2024年7月01日後最窄，當日差距為-0.8384%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年7月05日，當日利差報-0.9298%。

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